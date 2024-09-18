بعد إقالة دانييل دي روسي.. روما يقترب من تعيين قائد جديد لمشروعه

اقترب نادي روما الإيطالي من التعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان يوريتش لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، وذلك بعد إقالة المدرب دانييل دي روسي بسبب تراجع النتائج.



وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن النادي يسعى للاستفادة من فلسفة يوريتش التي تعتمد على تطوير اللاعبين الشبان، وهو ما يتماشى مع رؤية ملاك النادي الذين يسعون إلى بناء مشروع جديد يقوم على العناصر الشابة.



يُشار إلى أن روما ينافس هذا الموسم في الأوروبي، حيث يستهل مشواره بمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني في 26 سبتمبر الجاري.



وعلى الصعيد المحلي، يستعد الفريق لمواجهة أودينيزي في بطولة الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل، في لقاء هام ضمن منافسات الدوري.



جاءت هذه الخطوة بعد تقييم إدارة روما لحاجة الفريق لتغيير القيادة الفنية، أملاً في تحسين الأداء والمنافسة بقوة على المستويين المحلي والأوروبي.





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