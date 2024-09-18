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قبل انطلاق مشواره في دوري الأبطال.. أرسنال يتنفس الصعداء بعودة كالافيوري

9/18/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعاد فريق أرسنال الإنجليزي قوته بعودة المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري إلى التدريبات الجماعية، مما يعزز من خيارات الفريق قبل مباراته المرتقبة أمام أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

كالافيوري، الذي تعرض لإصابة عضلية أثناء تمثيله لمنتخب إيطاليا ضد فرنسا خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية، بدا في حالة جيدة خلال التدريبات.

وتشير التقارير إلى أنه أصبح متاحًا للمشاركة مجددًا بعد فترة من الغياب، مما يمنح المدرب ميكيل أرتيتا دفعة قوية قبل مواجهة أتالانتا.

وعلى الرغم من عودة كالافيوري، إلا أن الفريق يفتقد عددًا من اللاعبين الأساسيين مثل أوديجارد وزينتشينكو وميرينو وتومياسو وتيرني، ولكن عودة المدافع الإيطالي تمثل خطوة إيجابية للفريق الذي يسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة القارية.

وستلعب مباراة أرسنال ضد أتالانتا غداً الخميس، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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