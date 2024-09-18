اكتمال مجمع «أفينيو ريزيدنس 4» بالفرجان في دبي

أعلنت شركة نبني للتطوير العقاري، عن الانتهاء من بناء مشروع أفينيو ريزيدنس 4 الفاخر. حيث يقع المجمع السكني المكون من 135 وحدة سكنية في منطقة الفرجان الحيوية في دبي، ويوفر لشاغليه مسكناً هادئاً مزوداً بأساليب حياة متطورة.

وأعرب خالد السويدي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة نبني للتطوير العقاري، عن سعادته بالإعلان عن نجاح اكتمال مشروع أفينيو ريزيدنس 4، قائلاً إن المشروع «يعكس الالتزام الراسخ لشركة نبني للتطوير العقاري بطرح مفهوم جديد للحياة الرغيدة في دبي، إذ يمثل هذا المشروع ذروة جهودنا في توفير منازل تمتزج فيها الفخامة والراحة والابتكار، وتفخر شركتنا بتقديم تجربة معيشة مميزة تضيف معنى جديداً للرفاهية والاسترخاء في الإمارة».

يقع مشروع أفينيو ريزيدنس 4 على مسافة قريبة جداً من محطة مترو ديسكفري جاردنز، ويعد مثالاً للحياة المتكاملة من حيث الشكل والوظيفة والتصميم، إذ ترتفع أسقف الشقق لـ3.20 أمتار، وتتزين بثريات من ماركة Nemo العصرية، مع شرفات زجاجية تتيح إطلالة خلابة على أشهر معالم دبي.

ويوفر مشروع أفينيو ريزيدنس 4 للمقيمين العزلة والهدوء والخصوصية، مع سهولة الاتصال بحياة مدينة دبي الصاخبة أو الانفصال عنها، حسب الرغبة، نظراً لما يتمتع به من موقع قريب من المناطق والمعالم السياحية الشهيرة في المدينة، بما في ذلك ابن بطوطة مول، ذا بيتش، دبي مارينا، جزيرة بلوواترز، ونخلة جميرا، ناهيك عن سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، ما يمكّن السكان من التنقل بسهولة إلى دبي مول ووسط مدينة دبي ومطار آل مكتوم الدولي DWC.