التربية تطلب من المناطق التعليمية أعداد المتقدمين لإنهاء خدماتهم في الوظائف الاشرافية

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

طلبت وزارة من المناطق التعليمية أعداد المتقدمين لإنهاء خدماتهم في الوظائف الإشرافية وذلك بصفة عاجلة.

وقال وكيل العام بالتكليف منصور الظفيري، في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وتلقت "الأنباء" نسخة منه:

في إطار تنظيم العملية التربوية والتعليمية في

الميدان التربوي برجاء سرعة تزويدنا بأعداد المتقدمين لإنهاء خدماتهم

من الوظائف الإشرافية التالية (مدير مدرسة مدير مساعد رئيس قسم موجه عام، موجه فني موجه

أول)، مع نسخة من قراراتهم التي تم إصدارها.

آملين إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.