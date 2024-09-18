محكمة أوروبية تلغي غرامة قدرها 1.5 مليار يورو ضد غوغل

ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، غرامة تقدر بنحو 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) ضد غوغل، فرضتها عليها المفوضية الأوروبية، تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وحكم قضاة المحكمة، الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية لم تقدم أدلة كافية على أن «غوغل» أساءت استخدام مركزها المهيمن في الإعلان على محركات البحث، من خلال برنامج «أد سينس فور سيرتش» للبحث التابع للشركة.

ويعود النزاع القانوني إلى دعوى تم رفعها أمام المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا في عام 2010، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق.

وخلصت المفوضية، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، في عام 2019، إلى أن جوجل انتهكت قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي وفرضت غرامة قدرها 1.45 مليار يورو.

واستأنفت جوجل القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبة. ولا يزال من الممكن استئناف الحكم الأخير أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.