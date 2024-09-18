4 أعيان أصبحوا وزراء وقدموا استقالاتهم - أسماء

4 أعيان أصبحوا وزراء وقدموا استقالاتهم - أسماء
التاريخ
9/18/2024 6:00:03 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – قرر رئيس الوزراء جعفر حسان، اختيار 4 أعيان لتوزيرهم في حكومته التي أدت اليمين اليوم الأربعاء.
والأعيان هم: محمد المومني (وزير الإعلام) وخالد البكار (وزير العمل)، ومصطفى الرواشدة (وزير الثقافة)، و بسام التلهوني (وزير العدل).
ويمنع الدستور الأردني الجمع بين عضوية الأعيان والحكومة.
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