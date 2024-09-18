5 نساء في حكومة جعفر حسان - أسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.
وضمت حكومة جعفر حسان 5 نساء وهن:
1 - لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار.
2 - وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.
3 - الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.
4 - زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
5 - وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.
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