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5 نساء في حكومة جعفر حسان - أسماء

9/18/2024 6:00:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.

وضمت حكومة جعفر حسان 5 نساء وهن:

1 - لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار.

2 - وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

3 - الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.

4 - زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

5 - وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.

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