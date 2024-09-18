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نصر الله يلقي كلمة الخميس إثر انفجار أجهزة الاتصال

9/18/2024 5:30:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
يُلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة الخميس بعد انفجار مئات من أجهزة الاتصال التي كان يستخدمها عناصره في لبنان.

وقال بيان صادر عن الحزب الأربعاء إن نصر الله سيتحدث عند الساعة الخامسة بعد ظهر الخميس (14:00 بتوقيت غرينتش) في كلمة عن "آخر التطورات".

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