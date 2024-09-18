نصر الله يلقي كلمة الخميس إثر انفجار أجهزة الاتصال

نصر الله يلقي كلمة الخميس إثر انفجار أجهزة الاتصال
التاريخ
9/18/2024 5:30:36 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
يُلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة الخميس بعد انفجار مئات من أجهزة الاتصال التي كان يستخدمها عناصره في لبنان.
وقال بيان صادر عن الحزب الأربعاء إن نصر الله سيتحدث عند الساعة الخامسة بعد ظهر الخميس (14:00 بتوقيت غرينتش) في كلمة عن "آخر التطورات".
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