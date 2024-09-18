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6 وزراء دولة في حكومة جعفر حسان - أسماء

9/18/2024 5:30:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، وجاء في التشكيلة الوزارية 6 وزراء دولة وتاليا الأسماء:


1- الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.

2- عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

3- الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.

4- الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.

5- مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

6- الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.

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