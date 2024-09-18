أمينان عامان لحزبين أردنيين أصبحا وزراء

أمينان عامان لحزبين أردنيين أصبحا وزراء
التاريخ
9/18/2024 5:30:36 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – اختار رئيس الوزراء جعفر حسان، أمين عام حزب ميثاق الوطني محمد المومني، وأمين عام حزب تقدم خالد البكار ليكونا وزراء في حكومته.
واستلم المومني حقيبة الإعلام التي كان شغلها لوقت طويل، كما استلم البكار حقيبة العمل قادماً من مجلس الأعيان.
MENAFN18092024000151011027ID1108687041
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.