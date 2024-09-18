الحذر يهيمن على المستثمرين في الأسواق الأوروبية

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر، الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، والذي قد يكون بداية دورة التيسير النقدي في أكبر في العالم.

وخلال التداولات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.24 بالمئة بفعل تراجع أسهم الرعاية الصحية بعد تقارير تفيد بأن عقار أوزيمبك الذي تنتجه شركة نوفو نورديسك للأدوية «من المرجح للغاية» أن يكون ضمن الأدوية التي ستنخفض أسعارها.

وتراجعت أسهم شركة الأدوية الدنمركية بنحو اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة. ودفعت أسهم التكنولوجيا الأسواق إلى الانخفاض 0.31 بالمئة.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة بعد أن استقر معدل التضخم في بريطانيا عند معدل سنوي بلغ 2.2 بالمئة في أغسطس آب دون تغيير عن يوليو تموز فيما انتعش نمو الأسعار في قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب.

كما تراجع كاك الفرنسي 0.19%، فيما ارتفع هامشياً كلا من داكس الألماني 0.03% وفوتسي الإيطالي 0.05%.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم ريكيت بنكيزر 2.3 بالمئة بعد تقارير عن أن شركة السلع الاستهلاكية العملاقة بدأت محادثات مع مقدمي عروض محتملين لبيع أصولها في مجال الرعاية المنزلية. وتقدر قيمة الأصول بأكثر من ستة مليارات جنيه إسترليني (7.89 مليار دولار).

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