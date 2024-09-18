Wednesday, 18 September 2024 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحذر يهيمن على المستثمرين في الأسواق الأوروبية

9/18/2024 5:30:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر، الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، والذي قد يكون بداية دورة التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وخلال التداولات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.24 بالمئة بفعل تراجع أسهم الرعاية الصحية بعد تقارير تفيد بأن عقار أوزيمبك الذي تنتجه شركة نوفو نورديسك للأدوية «من المرجح للغاية» أن يكون ضمن الأدوية التي ستنخفض أسعارها.

وتراجعت أسهم شركة الأدوية الدنمركية بنحو اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة. ودفعت أسهم التكنولوجيا الأسواق إلى الانخفاض 0.31 بالمئة.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة بعد أن استقر معدل التضخم في بريطانيا عند معدل سنوي بلغ 2.2 بالمئة في أغسطس آب دون تغيير عن يوليو تموز فيما انتعش نمو الأسعار في قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب.

كما تراجع كاك الفرنسي 0.19%، فيما ارتفع هامشياً كلا من داكس الألماني 0.03% وفوتسي الإيطالي 0.05%.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم ريكيت بنكيزر 2.3 بالمئة بعد تقارير عن أن شركة السلع الاستهلاكية العملاقة بدأت محادثات مع مقدمي عروض محتملين لبيع أصولها في مجال الرعاية المنزلية. وتقدر قيمة الأصول بأكثر من ستة مليارات جنيه إسترليني (7.89 مليار دولار).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN18092024000110011019ID1108687034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث