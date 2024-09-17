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مجلس التنمية الاقتصادية.. تطور نوعي

9/17/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جاء‭ ‬وقت‭ ‬على‭ ‬المشاركات‭ ‬والزيارات‭ ‬الرسمية‭ ‬الخارجية،‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬والأخبار‭ ‬البروتوكولية،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬خرجت‭ ‬عن‭ ‬المألوف‭ ‬قليلا‭ ‬كانت‭ ‬تتضمن‭ ‬لقاء‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬مع‭ ‬البحرينيين‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬ومرضى‭ ‬وبعض‭ ‬سياح‭.. ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬جيدا‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬الزيارات‭ ‬والمشاركات‭ ‬الرسمية‭ ‬يصحبها‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬مكثف،‭ ‬واجتماعات‭ ‬تفصيلية،‭ ‬وتحضير‭ ‬وإعداد‭ ‬وجاهزية،‭ ‬وتوقيع‭ ‬اتفاقيات،‭ ‬وإبرام‭ ‬صفقات،‭ ‬وزيارات‭ ‬عمل‭ ‬ميدانية،‭ ‬تأتي‭ ‬بنتائج‭ ‬وثمار‭ ‬وعوائد‭ ‬على‭ ‬الوطن،‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

واضح‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬الحكيم‭ ‬والسديد،‭ ‬بدأ‭ ‬يبرز‭ ‬كذلك‭ ‬عند‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الدولية،‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬جانبية‭ ‬تشاورية،‭ ‬وإبرام‭ ‬صفقات‭ ‬ثنائية،‭ ‬وإعلان‭ ‬مشاريع‭ ‬جديدة‭.. ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬الاستضافة‭ ‬مجرد‭ ‬تجمع‭ ‬ومأدبة،‭ ‬وكلمات‭ ‬والسلام‭.. ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬فهناك‭ ‬منهجية‭ ‬جديدة‭ ‬ومتطورة‭.‬

وكنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تقييم‭ ‬عمل‭ ‬وأداء‭ ‬سفاراتنا‭ ‬بالخارج‭ ‬والعاملين‭ ‬فيها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معيار‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والعائد‭ ‬والمردود‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬واستقطاب‭ ‬للاستثمارات،‭ ‬وتفعيل‭ ‬وتطوير‭ ‬دور‭ ‬‮«‬الدبلوماسية‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‮»‬‭.. ‬طبعا‭ ‬بجانب‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأساسية‭.. ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬العالم‭ ‬يتجه‭ ‬نحو‭ ‬نشيط‭ ‬مجالات‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬ومشاريع‭ ‬استثمارية‭ ‬بشتى‭ ‬الطرق،‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬للمواطنين‭.‬

لدينا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ورؤية‭ ‬2030،‭ ‬ونستعد‭ ‬اليوم‭ ‬لتدشين‭ ‬رؤية‭ ‬2050،‭ ‬تنفيذا‭ ‬للرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة،‭ ‬وإدارة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ولعله‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬الطالع‭ ‬أن‭ ‬يتزامن‭ ‬قرار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مع‭ ‬خبر‭ ‬تمكن‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬استثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬16‭.‬65‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬لإقامة‭ ‬مقار‭ ‬وتوسعة‭ ‬ثلاث‭ ‬شركات‭ ‬هندية‭ ‬رائدة،‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعة‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وفد‭ ‬المجلس‭ ‬لمدن‭ ‬الهند،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الوظائف‭.‬

ولعله‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬الطالع‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬الموضوع‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬عامها‭ ‬الثاني‭.. ‬وهي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬والتحالف‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬والتنموية‭.. ‬ويبدو‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يتعرف‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬وخاصة‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والاقتصاد‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عامها‭ ‬الأول،‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬وخاصة‭ ‬للجانب‭ ‬البحريني‭. ‬

وها‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬نشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬كما‭ ‬نتابع‭ ‬تطور‭ ‬أداء‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬البحرين،‭ ‬ونجاحاتها‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬المستمرة‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وجهود‭ ‬مخلصة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لديه‭ ‬مكاتب‭ ‬دولية‭ ‬بالخارج،‭ ‬والصفقة‭ ‬الهندية‭ ‬مؤخرا‭ ‬لم‭ ‬تأتي‭ ‬فجأة،‭ ‬ولكنها‭ ‬نتاج‭ ‬تطور‭ ‬نوعي،‭ ‬وجهد‭ ‬وعمل،‭ ‬وتخطيط‭ ‬وتواصل،‭ ‬وتعاون‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬عديدة‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬جميع‭ ‬الصفقات‭ ‬والفعاليات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬يستقطبها‭ ‬المجلس،‭ ‬ويعلن‭ ‬حجمها‭ ‬بين‭ ‬حين‭ ‬وآخر‭.. ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬يطلع‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬ونتائج‭ ‬وعوائد‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عموما،‭ ‬والتاجر‭ ‬البحريني‭ ‬والمواطن‭ ‬خصوصا‭.‬

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