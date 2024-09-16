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(وول ستريت) .. الأسهم الأمريكية تغلق على تباين مع قرب اجتماع المجلس الفيدرالي لخفض الفائدة

9/16/2024 11:58:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 16 - 9 (كونا) -- تباينت نتائج الأسهم الأمريكية عند إغلاق تداولات بورصة (وول ستريت) اليوم الاثنين في وقت ينتظر المستثمرون الاجتماع المرتقب للمجلس الفيدرالي الأمريكي المتوقع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020.
وارتفع مؤشر (داو جونز) المكون من 30 سهما بعد أن قفز 228 نقطة أي ما نسبته 55 بالمئة كما ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز ) 7ر7 نقطة أي ما يعادل 13 في المئة.
في حين خسر مؤشر (ناسداك) المركب الخاص بشركات التقنية العالية نحو 91ر85 نقطة أي ما يعادل 52 في المئة.
وتترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع اجتماع المجلس الفيدرالي الأمريكي والذي سيكون الأخير قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث أصبح خفض أسعار الفائدة أمرا محسوما فيما تتباين التوقعات بين خفضها 25 أو 50 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تشير التوقعات إلى أن يقوم بأول خفض لأسعار الفائدة منذ أن بدأ رفعها في مارس 2022. (النهاية)

ع س ت / س ع م


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