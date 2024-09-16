(وول ستريت) .. الأسهم الأمريكية تغلق على تباين مع قرب اجتماع المجلس الفيدرالي لخفض الفائدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 16 - 9 (كونا) -- تباينت نتائج الأسهم الأمريكية عند إغلاق تداولات بورصة (وول ستريت) اليوم الاثنين في وقت ينتظر المستثمرون الاجتماع المرتقب للمجلس الفيدرالي الأمريكي المتوقع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020.
وارتفع مؤشر (داو جونز) المكون من 30 سهما بعد أن قفز 228 نقطة أي ما نسبته 55 بالمئة كما ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز ) 7ر7 نقطة أي ما يعادل 13 في المئة.
في حين خسر مؤشر (ناسداك) المركب الخاص بشركات التقنية العالية نحو 91ر85 نقطة أي ما يعادل 52 في المئة.
وتترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع اجتماع المجلس الفيدرالي الأمريكي والذي سيكون الأخير قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث أصبح خفض أسعار الفائدة أمرا محسوما فيما تتباين التوقعات بين خفضها 25 أو 50 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تشير التوقعات إلى أن يقوم بأول خفض لأسعار الفائدة منذ أن بدأ رفعها في مارس 2022. (النهاية)
ع س ت / س ع م
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