مسرحية (غصة عبور)... الحضور يصفق لفناني الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
(تحقيق مصور) الرياض - 16 - 9 (كونا) -- كعادتهم في المحافل والمهرجانات الدولية استطاع فنانو الكويت جذب الانظار وكسب الاعجاب في الدورة ال14 من مهرجان المسرح الخليجي بمسرحية (غصة عبور).
وبأداء اكثر من رائع لفناني الكويت على خشبة المسرح جاءت هتافات وتصفيق الحضور من كبار فناني دول الخليج لهذه المسرحية الكويتية الرصينة.
والمسرحية من تأليف الكاتبة تغريد الداود واخراج محمد الأنصاري ومحمد الشطي ومشاركة مجموعة من الفنانين أبرزهم سماح وعبدالله التركماني وعبدالعزيز بهبهاني وابراهيم الشيخلي وسارة رشاد وبإشراف أحمد السلمان. (النهاية) ع ش / ر ج
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