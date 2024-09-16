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مسرحية (غصة عبور)... الحضور يصفق لفناني الكويت

9/16/2024 11:58:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (تحقيق مصور) الرياض - 16 - 9 (كونا) -- كعادتهم في المحافل والمهرجانات الدولية استطاع فنانو الكويت جذب الانظار وكسب الاعجاب في الدورة ال14 من مهرجان المسرح الخليجي بمسرحية (غصة عبور).
وبأداء اكثر من رائع لفناني الكويت على خشبة المسرح جاءت هتافات وتصفيق الحضور من كبار فناني دول الخليج لهذه المسرحية الكويتية الرصينة.
والمسرحية من تأليف الكاتبة تغريد الداود واخراج محمد الأنصاري ومحمد الشطي ومشاركة مجموعة من الفنانين أبرزهم سماح وعبدالله التركماني وعبدالعزيز بهبهاني وابراهيم الشيخلي وسارة رشاد وبإشراف أحمد السلمان. (النهاية) ع ش / ر ج

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