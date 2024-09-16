الحبس سنتين لفني أسنان وهمي زاول المهنة 15 عاما بشهادة مزورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬بالهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمهن‭ ‬الصحية،‭ ‬يفيد‭ ‬تلقي‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬جنسية‭ ‬المتهم،‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬شهادة‭ ‬المتهم‭ ‬مزوّرة،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تمت‭ ‬الاستعانة‭ ‬بشركة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬شهادته‭ ‬العلمية،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قام‭ ‬بتقديم‭ ‬شهادات‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬2006،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الشهادات‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬رخصة‭ ‬له‭ ‬لمزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭.‬

وثبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬الشهادة‭ ‬العلمية‭ ‬وكشف‭ ‬الدرجات‭ ‬اللذين‭ ‬تم‭ ‬تقديمهما‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مزوّران،‭ ‬وبموجب‭ ‬ذلك‭ ‬صدرت‭ ‬للمتهم‭ ‬رخصة‭ ‬فني‭ ‬أسنان،‭ ‬كما‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬بما‭ ‬نُسب‭ ‬إليه،‭ ‬وأقرّ‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬فني‭ ‬أسنان‭ ‬كان‭ ‬المتطلب‭ ‬الأساسي‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لديه‭ ‬شهادة‭ ‬جامعية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2004‭ ‬و2005،‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬صديق‭ ‬في‭ ‬دولته‭ ‬الآسيوية‭ ‬أن‭ ‬يسلمه‭ ‬شهادة‭ ‬جامعية،‭ ‬فقام‭ ‬بملء‭ ‬استمارة‭ ‬ودوّن‭ ‬فيها‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة،‭ ‬تفيد‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬دبلوم‭ ‬فني‭ ‬أسنان‭ ‬من‭ ‬جامعة،‭ ‬وأرفق‭ ‬في‭ ‬طيّاتها‭ ‬صورة‭ ‬منها،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬رخصة‭ ‬فني‭ ‬أسنان‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مدة‭ ‬سنة،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الرخصة‭ ‬كان‭ ‬يجدّد‭ ‬الترخيص‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬أمره‭.‬

حيث‭ ‬وجّهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم،‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬51‭ ‬عامًا،‭ ‬تهمة‭ ‬تحريف‭ ‬نظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاص‭ ‬بمكتب‭ ‬التسجيل‭ ‬والترخيص‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحريف‭ ‬نموذج‭ ‬تجديد‭ ‬يتضمن‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬قيامه‭ ‬بمزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬فني‭ ‬أسنان‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الحقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬ترخيصه‭ ‬مزوّرًا‭.‬