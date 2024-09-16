الحبس سنتين لفني أسنان وهمي زاول المهنة 15 عاما بشهادة مزورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيويا بالحبس سنتين والإبعاد نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة بعد تزويره شهادة تمكن من العمل بها 15 عاما فني أسنان فيما أمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور.
وكان بلاغ من المهن الطبية بالهيئة الوطنية للمهن الصحية، يفيد تلقي بريد إلكتروني من شخص من ذات جنسية المتهم، مفاده أن شهادة المتهم مزوّرة، وبناء عليه تمت الاستعانة بشركة للتأكد من صحة شهادته العلمية، وتبين أن المتهم قام بتقديم شهادات للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في غضون 2006، وبناءً على تلك الشهادات تم إصدار رخصة له لمزاولة المهنة في عام 2007.
وثبت من خلال تحقيقات النيابة العامة أن الشهادة العلمية وكشف الدرجات اللذين تم تقديمهما لوزارة الصحة مزوّران، وبموجب ذلك صدرت للمتهم رخصة فني أسنان، كما اعترف المتهم بما نُسب إليه، وأقرّ بأنه من أجل حصوله على رخصة فني أسنان كان المتطلب الأساسي لها أن تكون لديه شهادة جامعية، مضيفا أنه في عامي 2004 و2005، اتفق مع صديق في دولته الآسيوية أن يسلمه شهادة جامعية، فقام بملء استمارة ودوّن فيها بيانات غير صحيحة، تفيد بحصوله على شهادة دبلوم فني أسنان من جامعة، وأرفق في طيّاتها صورة منها، وبناءً على ذلك تم إصدار رخصة فني أسنان له من وزارة الصحة مدة سنة، وبناءً على تلك الرخصة كان يجدّد الترخيص حتى عام 2022، ومن بعدها تم اكتشاف أمره.
حيث وجّهت النيابة العامة إلى المتهم، الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، تهمة تحريف نظام تقنية المعلومات الخاص بمكتب التسجيل والترخيص التابع لوزارة الصحة من عام 2005 حتى عام 2022، من خلال تحريف نموذج تجديد يتضمن ما يفيد قيامه بمزاولة مهنة فني أسنان على خلاف الحقيقة، حيث كان ترخيصه مزوّرًا.
MENAFN16092024000055011008ID1108680293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.