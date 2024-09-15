عامان على وفاة مهسا أميني.. إيرانيون بين تحول لم يثمر وأمل لم يندثر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بين‭ ‬مضايقات‭ ‬لعائلات‭ ‬الضحايا‭ ‬وغياب‭ ‬محاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬وتزايد‭ ‬عمليات‭ ‬الإعدام،‭ ‬يجد‭ ‬مناهضو‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أنفسهم‭ ‬أمام‭ ‬واقع‭ ‬قاتم‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬وكانوا‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تشكّل‭ ‬نقطة‭ ‬تحوّل‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭. ‬

في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬توفيت‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬وشكّلت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬شرارة‭ ‬احتجاجات‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬انتصار‭ ‬ثورة‭ ‬عام‭ ‬1979‭.‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬تراجعها‭ ‬الملحوظ‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬اندلاعها،‭ ‬يتمسّك‭ ‬الناشطون‭ ‬والمعارضون‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بفكرة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التحركات‭ ‬تركت‭ ‬بصمة‭ ‬دامغة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الإيراني‭.‬

وكانت‭ ‬النساء‭ ‬محور‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬وانتفضن‭ ‬خلالها‭ ‬بوجه‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬النظام‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وهي‭ ‬إلزامية‭ ‬الحجاب‭.‬

ورأى‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬منذ‭ ‬نشأته‭. ‬

واستخدمت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬لمواجهة‭ ‬المحتجين‭. ‬

وتقول‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬إن‭ ‬551‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تؤكد‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬كذلك‭. ‬وتمّ‭ ‬توقيف‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

بعد‭ ‬مرور‭ ‬عامين،‭ ‬تؤكد‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬تواصل‭ ‬قمع‭ ‬أي‭ ‬تحرك‭. ‬

وأعلن‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬بحق‭ ‬غلام‭ ‬رضا‭ ‬رسائي‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بقتل‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬طعنا‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬وارتفع‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬تمّ‭ ‬إعدامهم‭ ‬بتهم‭ ‬متصلة‭ ‬بالاحتجاجات‭. ‬

وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬النرويج،‭ ‬نفّذت‭ ‬السلطات‭ ‬402‭ ‬حكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬منها‭ ‬100‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭.‬

وقالت‭ ‬نائبة‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬ديانا‭ ‬الطحاوي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬القمع‭ ‬الوحشي‭ ‬الذي‭ ‬مارسته‭ ‬السلطات‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬،‭ ‬تعرّض‭ ‬أفراد‭ ‬عائلات‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬أو‭ ‬أعدموا‭ ‬أو‭ ‬سجنوا‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬للتهديد‭ ‬أو‭ ‬المضايقة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬التوقيف‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اتهامات‭ ‬باطلة‭.‬

ورأت‭ ‬مجموعات‭ ‬حقوقية‭ ‬أن‭ ‬إعدام‭ ‬رسائي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬الإصلاحي‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬يؤشّر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬لا‭ ‬تعتزم‭ ‬تغيير‭ ‬نهجها‭ ‬المتعلّق‭ ‬بتطبيق‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭. ‬

ويرى‭ ‬محلّلون‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬تمكّن‭ ‬السلطات‭ ‬بقيادة‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬مثّلته‭ ‬قضية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬أدت‭ ‬لتغيير‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الإيراني‭. ‬وبدا‭ ‬التغيير‭ ‬جليا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أنحاء‭ ‬طهران‭ ‬والمدن‭ ‬الكبرى،‭ ‬وهو‭ ‬تخلّي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬عن‭ ‬الحجاب‭ ‬أو‭ ‬تغطية‭ ‬شعرهن‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة،‭ ‬رغم‭ ‬تشديد‭ ‬السلطات‭ ‬القيود‭ ‬لضبط‭ ‬الالتزام‭ ‬بوضع‭ ‬الحجاب،‭ ‬مثل‭ ‬استخدام‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬كشفت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬اختلافات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬المنفى،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬مجموعة‭ ‬موحدة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬التحركات‭ ‬سياسيا‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬الخارج‭. ‬وباءت‭ ‬بالفشل‭ ‬كل‭ ‬المحاولات‭ ‬لإيجاد‭ ‬صيغة‭ ‬قابلة‭ ‬للحياة‭ ‬بين‭ ‬مجموعات‭ ‬متباعدة‭ ‬من‭ ‬الملكيين‭ ‬والقوميين‭ ‬والليبراليين‭.‬