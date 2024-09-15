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إسرائيل دولة تعيش على الدماء

9/15/2024 3:02:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: جدعون ليفي
15/9/2024

إسرائيل أصبحت بسرعة كبيرة دولة تعيش على الدماء. الجرائم اليومية للاحتلال أصبحت أقل أهمية. في السنة الماضية ظهر واقع جديد من القتل الجماعي والجرائم بحجم مختلف كليا. نحن في الحقيقة دولة إبادة جماعية، دماء عشرات آلاف الأشخاص تسفك، هذا هو الوقت الذي يجب فيه على كل إسرائيلي سؤال نفسه هل هو مستعد للعيش في دولة تعيش على الدماء. فقط لا تقولوا إنه لا يوجد مناص. من الواضح أنه يوجد، لكن أولا يجب سؤال هل نحن مستعدون أصلا للعيش بهذا الشكل.
هل نحن، الإسرائيليون، مستعدون للعيش في الدولة الوحيدة في العالم التي وجودها يقوم على الدماء. الحلم الوحيد السائد الآن في إسرائيل هو أننا نعيش من حرب إلى حرب، من سفك دماء إلى آخر، من مذبحة إلى اخرى، مع أكبر عدد ممكن من الفواصل الزمنية. على الطاولة الوطنية لا يوجد أي حلم آخر. مفعمون بالأمل يعدون بتوقفات طويلة. اليمين يعد بواقع ثابت من الدماء. حرب، قتل جماعي، خرق منهجي للقانون الدولي، دولة منبوذة وهكذا دواليك في دائرة مفرغة.
الفلسطينيون سيواصلون أن يُقتلوا، وهل الإسرائيليون سيواصلون إغماض العيون؟ يصعب التصديق. ستأتي مرحلة فيها سيتم فتح العيون، والمزيد من الإسرائيليين سيعترفون أن دولتهم تعيش على الدماء. بدون سفك الدماء، يقولون لنا، لا يوجد لنا وجود. ونحن نوافق على هذه الأقوال الفظيعة باستسلام. نحن ليس فقط نؤمن بأن هذه الدولة يمكن أن تعيش إلى الأبد، بل نحن على قناعة بأنه بدون هذه الدماء فانه لا وجود لها. كل ثلاث سنوات هناك سفك للدماء في قطاع غزة، كل أربع سنوات في لبنان، وبين حين وآخر في الضفة الغربية، وبين حين وآخر غزو دموي لأهداف أخرى. لا يوجد الآن دولة كهذه.
الدماء لا يمكن أن تكون وقود للدولة، بالضبط مثلما لم يكن أحد يخطر بباله بأن يسافر في سيارة تعمل على الدماء، مهما كان سعرها رخيص. هكذا يصعب أن يخطر بالبال أن عشرة ملايين مواطن مستعدين للعيش في دولة تسافر على الدماء. الحرب في غزة هي مفترق طرق الدماء، هل سنستمر هكذا؟ وسائل الإعلام تحاول بيعنا أن هذا الأمر حيوي بواسطة حملات الشيطنة وشيطنة الفلسطينيين فإن جوقة متوحشة وموحدة من المحللين تبيعنا بنجاح فكرة أنه يمكن العيش إلى الأبد على الدماء. "سنقوم بجز العشب في غزة كل سنتين، سنقوم بإعدام جيل بعد جيل من الشباب معارضي النظام، سنقوم بحبس عشرات آلاف الأشخاص في مخيمات تجميع، وسنقوم بالطرد والتخفيف والتهجير وبالطبع القتل، هكذا سنعيش. في دولة الدماء.
نحن في السابق قتلنا الشعب الفلسطيني. بدأنا في القتل الجماعي في غزة والآن التوجه نحو الضفة. أيضا الدماء هناك ستسفك بالغالونات إذا لم يقم أحد بوقف الجيوش. القتل جسدي وأيضا روحي، من غزة لم يبق أي شيء. المعتقلون، الأيتام، المصدومون ومن لا مأوى لهم، لن يعودوا في أي يوم إلى انفسهم. الموتى بالتأكيد لن يعودوا. ستمر اجيال إلى أن تنهض غزة، هذا اذا نهضت. هذا مثل إبادة شعب، حتى لو لم يكن يستجيب للتعريف القانون للإبادة الجماعية. دولة لا يمكنها العيش على مثل هذه الأيديولوجيا. وبالتأكيد ليس عندما تكون النية مواصلة ذلك.
على فرض أن العالم سيواصل السماح بذلك فإن السؤال هو هل نحن الإسرائيليون مستعدون للسماح بذلك. كم من الوقت يمكننا العيش مع المعرفة بأن وجودنا يرتبط بالدماء؟ متى سنسأل هل في الواقع لا يوجد خيار إلا خيار دولة الدماء؟ في نهاية المطاف لا توجد أي دولة كهذه.
إسرائيل لم تحاول في أي يوم بجدية طريقة أخرى. فقد تمت هندستها وتوجيهها للتصرف كدولة تعيش على الدماء، لا سيما بعد 7 تشرين الأول. وكأن هذا اليوم الفظيع، الذي كان بعده مسموح لها فعل أي شيء، حسم مصير الدولة في أن تكون دولة دماء. صحيح أن الخطاب لم يعد يطرح أي احتمالية اخرى. ولكن دولة الدماء ليست الخيار على الإطلاق، بالضبط مثل تلك السيارة. عندما ندرك ذلك سنبدأ في البحث عن خيارات أخرى حتى لو لم تكن موجودة. ولكنها موجودة وتنتظر رحلة الامتحان. هذه الخيارات يمكن أن تفاجأ، لكن في الوضع الحالي لا يمكن حتى طرحها.

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