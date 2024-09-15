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الشرق الأوسط على صفيح ساخن: تحولات استراتيجية وتحديات وجودية

9/15/2024 3:02:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، تتشكل ملامح جديدة للمشهد الإقليمي، تنذر بتحولات جذرية في موازين القوى وطبيعة التحالفات، فالمنطقة التي طالما كانت ساحة للصراعات والتنافس الدولي، تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، يحمل في طياته تحديات وجودية لبعض الدول، وفرصاً استراتيجية لأخرى، هذا المشهد المعقد يتطلب تحليلاً عميقاً لفهم الديناميكيات المتشابكة التي تشكل مستقبل المنطقة.
في قلب هذا المشهد المضطرب، تبرز الحرب الإسرائيلية على غزة كنقطة تحول محورية. فما بدأ كعملية عسكرية محدودة، تحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، كشفت عن هشاشة الاستقرار الإقليمي وعمق الانقسامات العربية، هذه الحرب لم تقتصر آثارها على الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل امتدت لتشمل المنطقة بأسرها، مؤثرة على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية بين دول المنطقة.
فبينما تواجه إسرائيل تحدياً وجودياً غير مسبوق، يتجلى عجز النظام العربي الرسمي عن التأثير في مجريات الأحداث، مما يفتح الباب أمام قوى إقليمية أخرى لملء الفراغ. هذا العجز يعكس أزمة عميقة في النظام الإقليمي العربي، الذي يعاني من انقسامات داخلية وضعف في التنسيق والتعاون المشترك.
إيران، القوة الإقليمية الصاعدة، تستثمر في هذا الوضع لتعزيز نفوذها، فمن خلال دعمها لحلفائها في المنطقة، من حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن، تسعى طهران لرسم خريطة جديدة للنفوذ الإقليمي. هذا التمدد الإيراني يثير قلق الدول الخليجية، التي تجد نفسها في موقف دقيق بين الحفاظ على علاقاتها التقليدية مع الغرب، وضرورة التعامل مع الواقع الجيوسياسي الجديد. وقد دفع هذا القلق بعض دول الخليج إلى إعادة النظر في تحالفاتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك التقارب مع إسرائيل.
في هذا السياق، يبرز الدور التركي كعامل توازن محتمل، فأنقرة، بموقعها الجغرافي الفريد وطموحاتها الإقليمية، تسعى للعب دور الوسيط بين المعسكرات المتصارعة. لكن هذا الدور يصطدم بتحديات جمة، أبرزها الموقف الأميركي المتردد تجاه المنطقة، والذي يترك فراغاً استراتيجياً تتسابق القوى الإقليمية والدولية لملئه. تركيا، بسياستها الخارجية النشطة، تحاول موازنة علاقاتها مع الغرب وروسيا وإيران، مما يجعلها لاعباً مهماً في تشكيل مستقبل المنطقة.
الولايات المتحدة، التي طالما كانت اللاعب الرئيسي في المنطقة، تجد نفسها في موقف صعب، فسياسة ((الانسحاب الاستراتيجي)) التي تبنتها في السنوات الأخيرة، تركت حلفاءها التقليديين في حالة من عدم اليقين. هذا الفراغ فتح الباب أمام قوى دولية أخرى، وعلى رأسها روسيا والصين، لتعزيز وجودها في المنطقة. التحول في السياسة الأميركية يعكس تغيراً أوسع في الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة، التي باتت تركز أكثر على منطقة المحيط الهادئ ومواجهة الصعود الصيني.
روسيا، من خلال تدخلها العسكري في سورية وعلاقاتها المتنامية مع دول المنطقة، تسعى لاستعادة مكانتها كقوة عظمى على الساحة الدولية، موسكو تستغل الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة لتعزيز نفوذها الدبلوماسي والعسكري، مستفيدة من علاقاتها التاريخية مع بعض دول المنطقة وقدرتها على التعامل مع مختلف الأطراف.
أما الصين، فتركز على النفوذ الاقتصادي من خلال مبادرة ((الحزام والطريق))، مما يمنحها نفوذاً متزايداً في المنطقة دون الحاجة للتورط المباشر في صراعاتها، الاستراتيجية الصينية تعتمد على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، مما يخلق شبكة معقدة من المصالح المتشابكة بين بكين ودول المنطقة.
في ظل هذه التحولات، تبرز قضية التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية كنقطة محورية في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي. فبينما يرى البعض في هذا التطبيع فرصة لتحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، يراه آخرون تهديداً للقضية الفلسطينية وتغييراً جذرياً في موازين القوى الإقليمية، هذا الانقسام يعكس الصراع الداخلي في العالم العربي بين التيارات المؤيدة للتغيير والتيارات المحافظة.
لكن التحدي الأكبر الذي يواجه المنطقة يتجاوز الصراعات السياسية والعسكرية، فالتغير المناخي وندرة المياه يشكلان تهديداً وجودياً حقيقياً لدول المنطقة، هذه التحديات البيئية قد تكون العامل المحفز لتعاون إقليمي غير مسبوق، أو قد تؤدي إلى تفاقم الصراعات القائمة، فالجفاف وارتفاع درجات الحرارة يهددان الأمن الغذائي والمائي لدول المنطقة، مما قد يؤدي إلى موجات نزوح واسعة وصراعات على الموارد.
في خضم هذه التحولات، تبرز أهمية إعادة النظر في مفهوم الأمن القومي للدول العربية، فالتحديات الجديدة تتطلب رؤية شاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للأمن العسكري، لتشمل الأمن الاقتصادي والبيئي والإنساني. هذا التحول في مفهوم الأمن يتطلب استراتيجيات جديدة للتعامل مع التهديدات غير التقليدية، مثل الإرهاب الإلكتروني والهجرة غير الشرعية وانتشار الأوبئة.
إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة، من البطالة المرتفعة إلى الاعتماد المفرط على النفط، تضيف بعداً آخر للمشهد المعقد. فالحاجة إلى التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب تشكل ضغطاً إضافياً على الحكومات، التي تواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
في الوقت نفسه، تشهد المنطقة تحولات اجتماعية عميقة، مع صعود جيل جديد من الشباب المتعلم والمتصل بالعالم، هذا الجيل يطالب بمزيد من الحريات والمشاركة السياسية، مما يضع الأنظمة الحاكمة أمام تحديات جديدة تتعلق بالحوكمة والشرعية.
ختاماً، يمر الشرق الأوسط بمرحلة تاريخية فاصلة، تحمل في طياتها مخاطر جمة وفرصاً نادرة. فإما أن تنجح دول المنطقة في صياغة رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة، أو أن تجد نفسها أمام واقع جيوسياسي جديد، قد لا يكون في صالح أي منها. المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات، والخيار يبقى بيد قادة المنطقة وشعوبها في تحديد مسار المرحلة القادمة.
إن القدرة على التكيف مع هذه التحولات والاستفادة من الفرص التي تتيحها ستكون العامل الحاسم في تحديد مستقبل المنطقة، فالدول التي ستتمكن من بناء اقتصادات متنوعة، وأنظمة سياسية أكثر شمولية، وعلاقات دولية متوازنة، هي التي ستكون في وضع أفضل للتعامل مع تحديات القرن الحادي والعشرين.
في النهاية، يبقى الأمل معقوداً على قدرة شعوب المنطقة على تجاوز الصراعات التاريخية والانقسامات الطائفية، والعمل معاً لبناء مستقبل أفضل. فالتحديات التي تواجه المنطقة اليوم هي تحديات مشتركة، تتطلب حلولاً مشتركة وتعاوناً إقليمياً غير مسبوق. وعلى الرغم من صعوبة المشهد الحالي، فإن التاريخ يعلمنا أن الأزمات يمكن أن تكون أيضاً فرصاً للتغيير الإيجابي والتحول نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

MENAFN15092024000072011014ID1108675826

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