إليكم الأسعار الجديدة للمركبات الكهربائية في الأردن

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- Khaberni) خبرني - كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي عن قيمة الزيادة على أسعار المركبات الكهربائية ، بعد القرار الحكومي الصادر بالجريدة الرسمية يوم الخميس ، برفع الضريبة الخاصة عليها.
الرفاعي ، أوضح أن القرار صنف المركبات إلى 3 فئات ، الأولى التي تقل عن 10 آلاف دينار ، ولا يوجد رفع على هذه المركبات، لكنه لا يصيب إلا 3 أصناف من المركبات.
أما الفئة الثانية ، فهي السيارات التي قيمتها بين 10 آلاف إلى 25 ألف دينار ، وهذه الفئة هي الأكثر انتشارا ، ويمكن وصفها بسيارة الشعب، وتشكل مبيعاتها ما نسبته 70% من مبيعات المركبات الكهربائية في المناطق الحرة.
وأوضح ان هذه الفئة ارتفع سعرها بين 7-8 آلاف دينار أردني.
وبين على سبيل المثال ان مركبة (أي دي 4) موديل 2021 كانت الضريبة الخاصة عليها قبل القرار 2650 دينارا ، وأصبحت بعد القرار 7634 دينارا.
اما مركبة (أي دي 4 برو) فارتفعت الضريبة من 2633 إلى 7222 دينار.
اما الفئة الثالثة ، والتي يزيد سعرها عن 25 ألف دينار ، فعلى سبيل المثال سيارة (كونا) موديل 2023 ، كانت الضريبة الخاصة 3374 ، وارتفعت إلى 9680.
اما مركبة (تسلا (واي)) ، فكانت الضريبة عليها 6470 ، وأصبحت 20720، بارتفاع يقدر بـ 13 الف دينار.
كما ارتفعت الضريبة على مركبة (أي دي 6) بما يقارب 12 الف دينار.
وأشار إلى أنه كلما ارتفعت سعة البطارية وحجم المركبة ،فإن قيمتها سترتفع ما يعني زيادة الرسوم.
الرفاعي قال ان بعض المواطنين اتفق قبل أيام على شراء مركبة ، وكان بانتظار الحصول على التمويل ، لكن سعر المركبة ارتفع عليه من 21 إلى 27 ألف دينار بعد القرار ، متسائلا عن الجهة التي ستتحمل هذا الفرق.
الرفاعي أشار إلى أنه تم التخليص على 50-60 سيارة كهربائية اليوم فقط ، بينما كان يتم التخليص قبل القرار الحكومي على نحو 350 سيارة يوميا.
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