إليكم الأسعار الجديدة للمركبات الكهربائية في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي عن قيمة الزيادة على أسعار المركبات الكهربائية ، بعد القرار الحكومي الصادر بالجريدة الرسمية يوم الخميس ، برفع الضريبة الخاصة عليها.

الرفاعي ، أوضح أن القرار صنف المركبات إلى 3 فئات ، الأولى التي تقل عن 10 آلاف دينار ، ولا يوجد رفع على هذه المركبات، لكنه لا يصيب إلا 3 أصناف من المركبات.

أما الفئة الثانية ، فهي السيارات التي قيمتها بين 10 آلاف إلى 25 ألف دينار ، وهذه الفئة هي الأكثر انتشارا ، ويمكن وصفها بسيارة الشعب، وتشكل مبيعاتها ما نسبته 70% من مبيعات المركبات الكهربائية في المناطق الحرة.

وأوضح ان هذه الفئة ارتفع سعرها بين 7-8 آلاف دينار أردني.

وبين على سبيل المثال ان مركبة (أي دي 4) موديل 2021 كانت الضريبة الخاصة عليها قبل القرار 2650 دينارا ، وأصبحت بعد القرار 7634 دينارا.

اما مركبة (أي دي 4 برو) فارتفعت الضريبة من 2633 إلى 7222 دينار.

اما الفئة الثالثة ، والتي يزيد سعرها عن 25 ألف دينار ، فعلى سبيل المثال سيارة (كونا) موديل 2023 ، كانت الضريبة الخاصة 3374 ، وارتفعت إلى 9680.

اما مركبة (تسلا (واي)) ، فكانت الضريبة عليها 6470 ، وأصبحت 20720، بارتفاع يقدر بـ 13 الف دينار.

كما ارتفعت الضريبة على مركبة (أي دي 6) بما يقارب 12 الف دينار.

وأشار إلى أنه كلما ارتفعت سعة البطارية وحجم المركبة ،فإن قيمتها سترتفع ما يعني زيادة الرسوم.

الرفاعي قال ان بعض المواطنين اتفق قبل أيام على شراء مركبة ، وكان بانتظار الحصول على التمويل ، لكن سعر المركبة ارتفع عليه من 21 إلى 27 ألف دينار بعد القرار ، متسائلا عن الجهة التي ستتحمل هذا الفرق.

الرفاعي أشار إلى أنه تم التخليص على 50-60 سيارة كهربائية اليوم فقط ، بينما كان يتم التخليص قبل القرار الحكومي على نحو 350 سيارة يوميا.