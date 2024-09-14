مسلسل «شوغن» الأوفر حظاً لجوائز «إيمي»

مسلسل «شوغن» الأوفر حظاً لجوائز «إيمي»
التاريخ
9/14/2024 7:30:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يحظى مسلسل ((شوغن)) بأوفر الحظوظ لحصد جوائز ((إيمي)) التي توزع اليوم بعد أن دخل هذا العمل، تاريخ الشاشة الصغيرة بحصوله على 25 ترشيحاً لهذه المكافآت، وهو عدد قياسي لمسلسل تلفزيوني في عام واحد. وسبق لـ ((شوغن)) أن نال 14 جائزة فنية وتقنية في نهاية الأسبوع الفائت في ((كرييتيف آرتس إيميز)).
ويتناول المسلسل في البداية قصة بحار إنجليزي تقطعت به السبل على ساحل اليابان.
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