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مسلسل «شوغن» الأوفر حظاً لجوائز «إيمي»

9/14/2024 7:30:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يحظى مسلسل ((شوغن)) بأوفر الحظوظ لحصد جوائز ((إيمي)) التي توزع اليوم بعد أن دخل هذا العمل، تاريخ الشاشة الصغيرة بحصوله على 25 ترشيحاً لهذه المكافآت، وهو عدد قياسي لمسلسل تلفزيوني في عام واحد. وسبق لـ ((شوغن)) أن نال 14 جائزة فنية وتقنية في نهاية الأسبوع الفائت في ((كرييتيف آرتس إيميز)).

ويتناول المسلسل في البداية قصة بحار إنجليزي تقطعت به السبل على ساحل اليابان.

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