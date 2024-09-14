ننتظر الإجابة!

يترقب الشارع موعد بدء الانتخابات للاتحادات الرياضية عقب المشاركة في الدورة الأولمبية بباريس، فمتى تعلن اللجنة المشرفة موعد الانتخابات؟، وقد نما إلى علمي أن هناك اتجاهاً لتأخير الإعلان عن بدء الانتخابات الخاصة بالاتحادات وتمديد مدتها، ولا نعرف سبباً مقنعاً لذلك، وأرى أن هذا التأخير، إذا حدث، فهو في غير مصلحتنا، وسيكون له تأثير سلبي.

والسؤال لماذا التأخير؟ نريد من يجيب ويرد على الاستفسارات، متى تفتح أبواب الترشح، ومتى تغلق؟ أسئلة كثيرة محيرة لابد أن نجد لها إجابة من الجهات المعنية، وكذلك من سيتولى هذه المسؤولية الوزارة أو اللجنة الأولمبية؟

مواعيد بدء الانتخابات والتعيينات ليست أسراراً لنخبئها، فماذا يدور حول المرحلة المقبلة؟ الجميع يعلم أنه عقب نهاية الدورة الأولمبية بشهر أو شهرين يتم بدء دورة انتخابية جديدة، فمتى نبدأ ونعلن ونشكل اللجنة؟ لدينا كفاءات وطنية لوضع آليات ولوائح وأنظمة، فكلنا يعلم أننا مرتبطون بالاتحادات الإقليمية والعربية والقارية والدولية التي ستشرع في انتخابات الدورة الجديدة بعد الانتهاء من العملية الانتخابية للمجلس الأولمبي الآسيوي في نيودلهي أخيراً، لأن كثيراً من اتحاداتنا تريد تغيير ممثليها في هذه المنظمات الخارجية!

أهم خطوة أمامنا دراسة آلية تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة المقبلة 2004 - 2028 بما يتواكب مع مستجدات الساحة خلال المرحلة المقبلة، نحتاج أن نبدأ من حيث انتهت اللجان السابقة لكي نتدارك عنصر الزمن والوقت الذي أضعناه.. نحن في مرحلة جديدة لا بد أن نضع الأولوية والاهتمام بهذا الأمر، حتى نستطيع أن نبني الهرم الإداري بشكله الصحيح، ولا يتأثر ولا يتراجع، فرياضتنا تعاني! والله من وراء القصد