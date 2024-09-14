Sunday, 15 September 2024 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هالاند يقود السيتي إلى فوز رابع وسقوط ليفربول

9/14/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬كان‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬المحزون‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ ‬مجددا‭ ‬بعدما‭ ‬حول‭ ‬تخلفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬ليفربول‭ ‬بهزيمة‭ ‬مفاجئة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬0‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

على‭ ‬‮«‬استاد‭ ‬الاتحاد‮»‬،‭ ‬حافظ‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬المثالي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتجنب‭ ‬هزيمة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬22‭ ‬مباراة‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬السقوط‭ ‬أمام‭ ‬برنتفورد‭ ‬بالذات‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬هالاند‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬اللقاء‭ ‬رغم‭ ‬وضعه‭ ‬النفسي‭ ‬بسبب‭ ‬وفاة‭ ‬صديق‭ ‬مقرب‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬العائلة‭.‬

وبفضل‭ ‬هدفي‭ ‬النروجي،‭ ‬بقي‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬الوحيد‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬سقوط‭ ‬ليفربول‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬البداية‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬سيتي،‭ ‬إذ‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬متخلفا‭ ‬بعد‭ ‬22‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬عندما‭ ‬لعب‭ ‬الإيرلندي‭ ‬نايثن‭ ‬كولينز‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬حولها‭ ‬الألماني‭ ‬فيتالي‭ ‬يانيلت‭ ‬برأسه،‭ ‬فأخطأ‭ ‬جون‭ ‬ستونز‭ ‬في‭ ‬اعتراضها‭ ‬وحرم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬زميله‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬لتجد‭ ‬الكونغولي‭ ‬يوان‭ ‬ويسا‭ ‬الذي‭ ‬حولها‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وكاد‭ ‬برنتفورد‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الثاني‭ ‬لولا‭ ‬تألق‭ ‬إيدرسون‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬تسديدة‭ ‬كولينز‭ (‬9‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬هالاند‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ ‬وأدرك‭ ‬التعادل‭ ‬لسيتي‭ ‬بهدفه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬وصلته‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬بعدما‭ ‬حاول‭ ‬الدنماركي‭ ‬كريستيان‭ ‬نورغارد‭ ‬أن‭ ‬يفتكها‭ ‬من‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين،‭ ‬فسددها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬بمساعدة‭ ‬المدافع‭ ‬الجامايكي‭ ‬إيثان‭ ‬بينوك‭ ‬الذي‭ ‬تحولت‭ ‬منه‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬شباك‭ ‬فريقه‭ (‬20‭)‬،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭ ‬98‭ ‬هدفا‭ ‬بألوان‭ ‬الـ»سيتيزينس‭.‬

ورفع‭ ‬النروجي‭ ‬اصبعه‭ ‬نحو‭ ‬السماء،‭ ‬ليهدي‭ ‬الهدف‭ ‬إلى‭ ‬صديق‭ ‬العائلة‭ ‬إيفار‭ ‬إيغيا‭ ‬واشبين‭ ‬والده‭ ‬ألف‭-‬إينغ‭ ‬الذي‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‭ ‬عن‭ ‬59‭ ‬عاما‭.‬

ومن‭ ‬كرة‭ ‬وصلته‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬إيدرسون،‭ ‬عزّز‭ ‬هالاند‭ ‬سجله‭ ‬التهديفي‭ ‬الرائع‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬وضع‭ ‬به‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬بعدما‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬ليستقبل‭ ‬تمريرة‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬عند‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬فتقدم‭ ‬بالكرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسددها‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬الحارس‭ ‬الهولندي‭ ‬مارك‭ ‬فليكين‭ (‬32‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬حقق‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبرى‭ ‬بإسقاطه‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬فبراير‭ ‬1969‭ (‬0-2‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭)‬،‭ ‬ملحقا‭ ‬بالمدرب‭ ‬الجديد‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬كخلف‭ ‬للألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭.‬

ويدين‭ ‬نوتنغهام‭ ‬بفوزه‭ ‬الثاني‭ ‬للموسم‭ ‬إلى‭ ‬البديل‭ ‬كالوم‭ ‬جيمس‭ ‬هادسون‭-‬أودوي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬72‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬وتسديدة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬السويدي‭ ‬أنتوني‭ ‬إيلانغا‭.‬

وعاد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬المنقوص‭ ‬3‭-‬0‭.‬

سجّل‭ ‬أهداف‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬الهولندي‭ ‬ماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ (‬35‭) ‬وماركوس‭ ‬راشفورد‭ (‬41‭) ‬والبديل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬غارناتشو‭ (‬90+6‭).‬

وكان‭ ‬بالإمكان‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬سير‭ ‬المباراة‭ ‬لو‭ ‬نجح‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انتزعها‭ ‬الشاب‭ ‬تايلر‭ ‬ديبلينغ‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬دالو،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬كاميرون‭ ‬أرتشر‭ ‬اصطدم‭ ‬ببراعة‭ ‬الحارس‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندري‭ ‬أونانا‭ (‬33‭). ‬ورفع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬موقتا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬ليفربول،‭ ‬ليستعد‭ ‬جيدا‭ ‬لمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وقاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو‭ ‬فريقه‭ ‬تشلسي‭ ‬لفوزه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬أمام‭ ‬المضيف‭ ‬بورنموث‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬دخوله‭ ‬كبديل‭ (‬86‭)‬،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أضاع‭ ‬خلاله‭ ‬المضيف‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬عبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيفانيلسون‭ (‬38‭).‬

وبهدفين‭ ‬للفرنسي‭ ‬جان‭-‬فيليب‭ ‬ماتيتا،‭ ‬ثانيهما‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬حول‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬إلى‭ ‬تعادل‭ ‬قاتل‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬وحذا‭ ‬حذوه‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الذي‭ ‬خطف‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬وجاره‭ ‬اللندني‭ ‬فولهام‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬لداني‭ ‬إينغز،‭ ‬وانتهت‭ ‬مباراة‭ ‬برايتون‭ ‬وإيسبويتش‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

MENAFN14092024000055011008ID1108674260

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث