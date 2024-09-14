هالاند يقود السيتي إلى فوز رابع وسقوط ليفربول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬كان‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬المحزون‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ ‬مجددا‭ ‬بعدما‭ ‬حول‭ ‬تخلفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬ليفربول‭ ‬بهزيمة‭ ‬مفاجئة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬0‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

على‭ ‬‮«‬استاد‭ ‬الاتحاد‮»‬،‭ ‬حافظ‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬المثالي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتجنب‭ ‬هزيمة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬22‭ ‬مباراة‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬السقوط‭ ‬أمام‭ ‬برنتفورد‭ ‬بالذات‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬هالاند‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬اللقاء‭ ‬رغم‭ ‬وضعه‭ ‬النفسي‭ ‬بسبب‭ ‬وفاة‭ ‬صديق‭ ‬مقرب‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬العائلة‭.‬

وبفضل‭ ‬هدفي‭ ‬النروجي،‭ ‬بقي‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬الوحيد‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬سقوط‭ ‬ليفربول‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬البداية‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬سيتي،‭ ‬إذ‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬متخلفا‭ ‬بعد‭ ‬22‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬عندما‭ ‬لعب‭ ‬الإيرلندي‭ ‬نايثن‭ ‬كولينز‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬حولها‭ ‬الألماني‭ ‬فيتالي‭ ‬يانيلت‭ ‬برأسه،‭ ‬فأخطأ‭ ‬جون‭ ‬ستونز‭ ‬في‭ ‬اعتراضها‭ ‬وحرم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬زميله‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬لتجد‭ ‬الكونغولي‭ ‬يوان‭ ‬ويسا‭ ‬الذي‭ ‬حولها‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وكاد‭ ‬برنتفورد‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الثاني‭ ‬لولا‭ ‬تألق‭ ‬إيدرسون‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬تسديدة‭ ‬كولينز‭ (‬9‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬هالاند‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ ‬وأدرك‭ ‬التعادل‭ ‬لسيتي‭ ‬بهدفه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬وصلته‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬بعدما‭ ‬حاول‭ ‬الدنماركي‭ ‬كريستيان‭ ‬نورغارد‭ ‬أن‭ ‬يفتكها‭ ‬من‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين،‭ ‬فسددها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬بمساعدة‭ ‬المدافع‭ ‬الجامايكي‭ ‬إيثان‭ ‬بينوك‭ ‬الذي‭ ‬تحولت‭ ‬منه‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬شباك‭ ‬فريقه‭ (‬20‭)‬،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭ ‬98‭ ‬هدفا‭ ‬بألوان‭ ‬الـ»سيتيزينس‭.‬

ورفع‭ ‬النروجي‭ ‬اصبعه‭ ‬نحو‭ ‬السماء،‭ ‬ليهدي‭ ‬الهدف‭ ‬إلى‭ ‬صديق‭ ‬العائلة‭ ‬إيفار‭ ‬إيغيا‭ ‬واشبين‭ ‬والده‭ ‬ألف‭-‬إينغ‭ ‬الذي‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‭ ‬عن‭ ‬59‭ ‬عاما‭.‬

ومن‭ ‬كرة‭ ‬وصلته‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬إيدرسون،‭ ‬عزّز‭ ‬هالاند‭ ‬سجله‭ ‬التهديفي‭ ‬الرائع‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬وضع‭ ‬به‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬بعدما‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬ليستقبل‭ ‬تمريرة‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬عند‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬فتقدم‭ ‬بالكرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسددها‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬الحارس‭ ‬الهولندي‭ ‬مارك‭ ‬فليكين‭ (‬32‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬حقق‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبرى‭ ‬بإسقاطه‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬فبراير‭ ‬1969‭ (‬0-2‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭)‬،‭ ‬ملحقا‭ ‬بالمدرب‭ ‬الجديد‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬كخلف‭ ‬للألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭.‬

ويدين‭ ‬نوتنغهام‭ ‬بفوزه‭ ‬الثاني‭ ‬للموسم‭ ‬إلى‭ ‬البديل‭ ‬كالوم‭ ‬جيمس‭ ‬هادسون‭-‬أودوي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬72‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬وتسديدة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬السويدي‭ ‬أنتوني‭ ‬إيلانغا‭.‬

وعاد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬المنقوص‭ ‬3‭-‬0‭.‬

سجّل‭ ‬أهداف‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬الهولندي‭ ‬ماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ (‬35‭) ‬وماركوس‭ ‬راشفورد‭ (‬41‭) ‬والبديل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬غارناتشو‭ (‬90+6‭).‬

وكان‭ ‬بالإمكان‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬سير‭ ‬المباراة‭ ‬لو‭ ‬نجح‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انتزعها‭ ‬الشاب‭ ‬تايلر‭ ‬ديبلينغ‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬دالو،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬كاميرون‭ ‬أرتشر‭ ‬اصطدم‭ ‬ببراعة‭ ‬الحارس‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندري‭ ‬أونانا‭ (‬33‭). ‬ورفع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬موقتا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬ليفربول،‭ ‬ليستعد‭ ‬جيدا‭ ‬لمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وقاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو‭ ‬فريقه‭ ‬تشلسي‭ ‬لفوزه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬أمام‭ ‬المضيف‭ ‬بورنموث‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬دخوله‭ ‬كبديل‭ (‬86‭)‬،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أضاع‭ ‬خلاله‭ ‬المضيف‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬عبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيفانيلسون‭ (‬38‭).‬

وبهدفين‭ ‬للفرنسي‭ ‬جان‭-‬فيليب‭ ‬ماتيتا،‭ ‬ثانيهما‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬حول‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬إلى‭ ‬تعادل‭ ‬قاتل‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬وحذا‭ ‬حذوه‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الذي‭ ‬خطف‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬وجاره‭ ‬اللندني‭ ‬فولهام‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬لداني‭ ‬إينغز،‭ ‬وانتهت‭ ‬مباراة‭ ‬برايتون‭ ‬وإيسبويتش‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬