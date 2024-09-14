العام الدراسي الجديد

التربية والتعليم هما أساس التقدم في أي مجتمع، ومزايا العلم كثيرة لا يحيط بها كتاب ولا يحصيها مقام، وتسعى الحكومات إلى تطويره ومراجعة تقييمه للنهوض برقي المجتمعات وتطور الشعوب، ولنا مثال واضح على ذلك، حيث حصلت جمهورية فنلندا على المركز الأول على مستوى العالم في جودة بناء على تقييم منظمات عالمية متخصصة، وأظهرت هذه الدولة الأوروبية المتقدمة حضاريا احترام التعليم والتعلم، حيث كان هدفها الأساسي هو تطوير التعليم، إذ يتم اختيار المعلمين بعناية شديدة.

وتتركز سياسة التعليم في فنلندا على العمق في المضمون بدلا من زيادة المواد وكثرتها بلا داع. وقد تخلصت هذه الدولة كما قال الأب الروحي للتعليم في فنلندا د.راسي سلبرج: إن أول خطوة اتخذتها فنلندا في تطوير التعليم هي التخلص من الجراثيم الستة وهي باختصار:

1- كثافة المواد «الكيف وليس الكم».

2- كثرة الاختبارات والامتحانات.

3- إطالة ساعات الدوام المدرسي.

4- الدراسة المنزلية وكثرة الواجبات.

5- الدروس الخصوصية.

6- المواد المعقدة التي لا تنفع الطالب.

وقد نجحت فنلندا في القضاء على تلك الجراثيم وأصبحت في صدارة قائمة دول العالم بالأنظمة التعليمية.

وقد أبدع الإمام الشافعي حين قال:

تعلم فليس المرء يولد عالما

وليس أخو علم كمن هو جاهل

وإن كبير القوم لا علم عنده

صغير إذا التفت عليه الجحافل

وإن صغير القوم إن كان عالما

كبير إذا ردت إليه المحافل

ان تحقيق الجودة في التعليم أمر مهم جدا للنهوض بالمجتمع وحمايته من الجهل والتخلف والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، وعلينا أن نستفيد من تجارب غيرنا لتحقيق نجاحنا حتى نتخلص من أي جراثيم أو بكتيريا أصابت التعليم في الكويت وتحتاج إلى حلول جذرية وفورية للتخلص منها.

نبارك للهيئة التعليمية والادارية ولأبنائنا وبناتنا الطلبة بالعام الدراسي الجديد، متمنين لهم التوفيق والسداد بتكاتف كل الجهود الوطنية لإنجاح هذا الموسم الدراسي وتحقيق الخير والرفعة للوطن الغالي.





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