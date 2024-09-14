الملك: الأردن اليوم أقوى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، أن الأردن اليوم أقوى، وأثبت قدرته على المضي للأمام بثقة ونجاح، رغم كل التحديات.
وبين جلالته لدى اجتماعه بمسؤولين معنيين بالعملية الانتخابية أن الانتخابات النيابية نقطة انطلاق التطبيق العملي لمسار التحديث السياسي، الذي يمضي فيه الأردن بكل ثبات، مشددا على أن نجاح هذه الخطوة مسؤولية جماعية.
وشدد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة أن تقدم الأحزاب برامج واقعية وقوية ومسؤولة تتفاعل من خلالها مع المجتمع، وأن يكون أمن الأردن واستقراره وازدهاره أولوية الجميع.
وبين جلالته أهمية أن تكون أولويات الأحزاب وطنية، وأن تعمل بعيدا عن أية مصالح أخرى.
كما أكد جلالة الملك ضرورة أن يعمل الجميع يدا واحدة بصدق وأمانة وإخلاص لمصلحة الوطن وشعبه.
وثمن جلالته جهود الهيئة المستقلة للانتخاب ومرتبات الأمن العام، وجميع الكوادر الحكومية، التي ساهمت في إنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.
MENAFN14092024000072011014ID1108673973
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.