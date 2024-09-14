الملك: الأردن اليوم أقوى



وبين جلالته لدى اجتماعه بمسؤولين معنيين بالعملية الانتخابية أن الانتخابات النيابية نقطة انطلاق التطبيق العملي لمسار التحديث السياسي، الذي يمضي فيه الأردن بكل ثبات، مشددا على أن نجاح هذه الخطوة مسؤولية جماعية.



وشدد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة أن تقدم الأحزاب برامج واقعية وقوية ومسؤولة تتفاعل من خلالها مع المجتمع، وأن يكون أمن الأردن واستقراره وازدهاره أولوية الجميع.



وبين جلالته أهمية أن تكون أولويات الأحزاب وطنية، وأن تعمل بعيدا عن أية مصالح أخرى.



كما أكد جلالة الملك ضرورة أن يعمل الجميع يدا واحدة بصدق وأمانة وإخلاص لمصلحة الوطن وشعبه.



وثمن جلالته جهود الهيئة المستقلة للانتخاب ومرتبات الأمن العام، وجميع الكوادر الحكومية، التي ساهمت في إنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية.



وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.