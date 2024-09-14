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مذبحة طائفية تطارد الناجين في كينيا

9/14/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تلاحق الكوابيس سكان كينيا بعد العثور على عشرات الجثث في قبور ضحلة بقرية شاكاهولا، بالقرب من مدينة ماليندي الساحلية جنوب كينيا، وهي واحدة من أكثر المذابح المرتبطة بالطائفة ((الإنجيلية المسيحية)) دموية على الإطلاق، حيث تم العثور على ما لا يقل عن 436 جثة منذ أن داهمت الشرطة كنيسة جود نيوز إنترناشيونال ((Good News)) في غابة تبعد نحو 70 كيلومترًا (40 ميلا).
ويُتهم الزعيم الإنجيلي المتطرف بول ماكنزي بإصدار تعليمات لأتباعه بالموت جوعا من أجل الحصول على فرصة لقاء المسيح.
وأقر ماكنزي ببراءته من التهم المنسوبة إليه في جرائم قتل 191 طفلا، وتهم متعددة بالقتل غير العمد وجرائم أخرى. وإذا أدين، فسوف يقضي بقية حياته في السجن.
المبشرين
في كينيا، مثلها كمثل أغلب بلدان شرق أفريقيا، عدم التعليم والجهل والفقر ساعد في هيمنة الطوائف عليها، مثل المسيحية، لذا انتشرت المسيحية الإنجيلية على نطاق واسع، ويصمم العديد من القساوسة خدماتهم على غرار خدمات المبشرين التليفزيونيين الأمريكيين الناجحين، حيث يستثمرون في البث والإعلان.
وقال بعض سكان ماليندي إن ثقة ماكنزي في أثناء احتجازه أظهرت القوة الواسعة النطاق التي يتصورها بعض المبشرين حتى مع تقويض تعاليمهم سلطة الحكومة أو انتهاك القانون أو إيذاء الأتباع اليائسين من الشفاء والمعجزات الأخرى.
وأوضح توماس كاكالا، الذي يصف نفسه بأنه أسقف في وزارة Jesus Cares Ministry International، ومقرها ماليندي، أن الأمر لا يقتصر على ماكنزي، في إشارة إلى القساوسة المشكوك فيهم الذين يعرفهم في العاصمة نيروبي.
وقد تم إيقاف ستة محققين عن العمل، لتجاهلهم تحذيرات متعددة بشأن أنشطة ماكنزي غير

ماكنزي:
كان بائعا متجولا وسائق سيارة أجرة سابقا، وحاصلا على تعليم ثانوي تدرب مع أحد قساوسة ماليندي في أواخر تسعينيات القرن العشرين
افتتح كنيسته الخاصة في 2003
يُقال إنه كان يؤدي المعجزات ويطرد الأرواح الشريرة
متهم بقتل 436 شخصا، بينهم 191 طفلا

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