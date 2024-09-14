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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 85 سنتا ليبلغ 01ر74 دولار

9/14/2024 5:03:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 85 سنتا ليبلغ 01ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 16ر73 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا لتبلغ 61ر71 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا ليبلغ 65ر68 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات رسمية يوم أمس الأول أن إعصار فرانسين أدى إلى توقف ما يقرب من 42 في المئة من إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك التي تمثل نحو 15 في المئة من إنتاج الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر أعلنت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز أمس ارتفاع عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة بمقدار ثماني منصات في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الجاري إلى 590 ليعود إلى مستويات منتصف يونيو الماضي مشيرة إلى أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ نحو عام. (النهاية)

خ م / ط م ا



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