سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 85 سنتا ليبلغ 01ر74 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 85 سنتا ليبلغ 01ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 16ر73 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا لتبلغ 61ر71 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا ليبلغ 65ر68 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات رسمية يوم أمس الأول أن إعصار فرانسين أدى إلى توقف ما يقرب من 42 في المئة من إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك التي تمثل نحو 15 في المئة من إنتاج الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر أعلنت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز أمس ارتفاع عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة بمقدار ثماني منصات في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الجاري إلى 590 ليعود إلى مستويات منتصف يونيو الماضي مشيرة إلى أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ نحو عام. (النهاية)
خ م / ط م ا
MENAFN14092024000071011013ID1108673233
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.