وزارة الداخلية: ضبط مصنع سري لتصنيع حبوب الليريكا المخدرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت ضبط مصنع
سري لتصنيع حبوب الليريكا المخدرة يديره شخص من غير محددي الجنسية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آفة السموم.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي تمكنت من توجيه ضربة قاسية لشبكات المخدرات من خلال هذه العملية الأمنية النوعية والحاسمة التي جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة.
وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت 30 ألف كبسولة ليريكا جاهزة للبيع و6 كيلوغرامات من بودرة الليريكا الخام و2500 قرص كبتاغون و100 غرام من مادة الحشيش.
وأضافت انه تم ايضا ضبط كمية كبيرة من الكبسولات الفارغة والمعدات المستخدمة في تصنيع وتغليف الحبوب المخدرة كما تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية النوعية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وتصميمها على مواجهة تجار السموم والمخدرات بكل حزم وإحباط محاولات تهريبها وترويجها.
وأشارت الى أهمية تكثيف الجهود لحماية المجتمع من المواد المخدرة داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر هاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141). (النهاية)
ع ح ك / ط م ا
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