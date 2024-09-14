Saturday, 14 September 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الداخلية: ضبط مصنع سري لتصنيع حبوب الليريكا المخدرة

9/14/2024 5:03:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت ضبط مصنع سري لتصنيع حبوب الليريكا المخدرة يديره شخص من غير محددي الجنسية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آفة السموم.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي تمكنت من توجيه ضربة قاسية لشبكات المخدرات من خلال هذه العملية الأمنية النوعية والحاسمة التي جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة.
وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت 30 ألف كبسولة ليريكا جاهزة للبيع و6 كيلوغرامات من بودرة الليريكا الخام و2500 قرص كبتاغون و100 غرام من مادة الحشيش.
وأضافت انه تم ايضا ضبط كمية كبيرة من الكبسولات الفارغة والمعدات المستخدمة في تصنيع وتغليف الحبوب المخدرة كما تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية النوعية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وتصميمها على مواجهة تجار السموم والمخدرات بكل حزم وإحباط محاولات تهريبها وترويجها.
وأشارت الى أهمية تكثيف الجهود لحماية المجتمع من المواد المخدرة داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر هاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141). (النهاية)

ع ح ك / ط م ا



MENAFN14092024000071011013ID1108673232

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث