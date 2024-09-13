لونين يمدّد عقده مع ريال مدريد حتى 2030

جدّد الحارس الأوكراني أندريه لونين عقده مع بطل إسبانيا في حتى العام 2030 الجمعة، حسب ما أعلن نادي العاصمة.

وقال ريال في بيان "تم الاتفاق بين ريال مدريد وأندريه لونين لتمديد عقده سيبقى بموجبه في النادي حتى 30 ونيو 2030". ويُعد لونين (25 عاما) الذي لعب دورا حاسما في مساعدة ريال مدريد على الفوز بثلاثية الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الإسبانية الخيار الثاني في حراسة مرمى الـ "ميرينغي" خلف البلجيكي تيبو كورتوا الذي كان مصابا لفترة طويلة من الموسم الماضي.

وانضم الأوكراني الدولي (13 دولية) الذي شارك مع بلاده في كأس أوروبا الأخيرة إلى ريال مدريد في عام 2018 بعمر 19 عاما وفاز معه بعشرة ألقاب.

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