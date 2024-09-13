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لونين يمدّد عقده مع ريال مدريد حتى 2030

9/13/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جدّد الحارس الأوكراني أندريه لونين عقده مع ريال مدريد بطل إسبانيا في كرة القدم حتى العام 2030 الجمعة، حسب ما أعلن نادي العاصمة.

وقال ريال في بيان "تم الاتفاق بين ريال مدريد وأندريه لونين لتمديد عقده سيبقى بموجبه في النادي حتى 30 ونيو 2030". ويُعد لونين (25 عاما) الذي لعب دورا حاسما في مساعدة ريال مدريد على الفوز بثلاثية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الإسبانية الخيار الثاني في حراسة مرمى الـ "ميرينغي" خلف البلجيكي تيبو كورتوا الذي كان مصابا لفترة طويلة من الموسم الماضي.

وانضم الأوكراني الدولي (13 مباراة دولية) الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس أوروبا الأخيرة إلى ريال مدريد في عام 2018 بعمر 19 عاما وفاز معه بعشرة ألقاب.

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