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إعانات ووجبات وكسوة للطلاب المحتاجين

9/13/2024 2:57:19 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من مشروع ((الإعانة المدرسية)) للعام الدراسي الجديد 1446 في حسابات المدراس، ليتم تسليمها للطلبة المستحقين، يجرى العمل على عدد من المبادرات والمشاريع، تشمل إعانة مالية لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين، ويستفيد من هذه الإعانة قرابة 270 ألف طالب وطالبة موزعين على قرابة 20 ألف مدرسة، حيث لدى المؤسسة آلية استحقاق دقيقة، تمكنها من التعرف على الطلاب المحتاجين ومدى حاجتهم.
ويعاون المؤسسة في ترشيح الطلاب ودراسة حالتهم، وإيصال المعونة لهم، ومتابعة أثرها عليهم، عدد كبير من المتطوعين التربويين الميدانيين، الذين يزيد عددهم على 77.000 (سبعة وسبعين) ألف متطوع. وتعتبر الإعانة المالية هي أكبر مشاريع المؤسسة، لذا تخصص لها المبالغ الكافية سنويا.
خفض التسرب
يسهم مشروع ((وجبتي)) في سد أحد احتياجات الطلاب والطالبات الضرورية في المدارس التي تقع بالحد الجنوبي للمملكة، في مناطق تعتبر نائية، وفي أمس الحاجة إلى الدعم، وذلك بتوفير وجبة غذائية مدرسية. ويغطي المشروع أكثر من 669 مدرسة، يدرس بها أكثر من 50.000 طالب وطالبة، حيث يتم توزيع أكثر من 9 ملايين وجبة سنوياً.
وتتلخص أهداف المشروع في دعم الطلاب المحتاجين بالمناطق النائية، والإسهام في خفض التسرب المدرسي، وتوفير التغذية الصحية، فضلا عن إذابة الفوارق بين الطلاب.
وتقدم الوجبة عن طريق عدد من الشركات المتخصصة في التغذية. كما أطلقت المؤسسة هذا العام مبادرة تأمين الوجبة لبعض المدارس عن طريق الأسر المنتجة، الأمر الذي لاقى استحسان الطلاب وأولياء أمورهم، والمجتمع التربوي بشكل عام.
قرى وهجر
تنفذ المؤسسة مشروعا كبيرا لتأمين الكسوة للطلاب والطالبات في القرى والهجر النائية، ولا سيما التي تنخفض فيها درجات الحرارة في الشتاء بشكل كبير، حيث بلغ ما وزعته المؤسسة على الطلاب والطالبات خلال الأعوام السابقة قرابة 135.638 كسوة للطلاب والطالبات. وتشارك بعض المؤسسات والشركات الوطنية في تكاليف تأمين الكسوة كمشاركة مجتمعية.
وتلقى الكسوة قبولا لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، نظرا لجودتها، وشمولها جميع احتياجات الطلاب والطالبات.

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