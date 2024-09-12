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حتى في اليابان يتغيّب الطلاب عن المدارس

9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN- Al Watan) من المُسلّم به عقليا أننا لسْنا بِمنْأي عن العالم ، وأن ما تواجهنا من تحديات في مجتمعاتنا وتعليمنا هو امتداد لتحديات ومشاكل تواجه العالم بأسره ، وإن اختلفت الأسباب والمسببات ، ولأن لكل شعبٍ ومجتمع ثقافته وتقاليده فسوف تتباين وجهات النظر في طُرق التعامل مع هذه التحديات والمشاكل .
ومن بين هذه التحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية في العالم : ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس، وخاصة بعد وباء كورونا ( كوفيد 19 ) ، فما مدى انتشار هذه الظاهرة وكيف تصدّت بعض الأنظمة التعليمية لها ؟
في الولايات المتحدة الإمريكية كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن "انفجار" في حالات تغيب الطلبة عن المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية رغم خروجها من الأسباب الموجبة التي رافقت جائحة "كوفيد-19 ، فعلي الصعيد الوطني تم اعتبار ما يقدر بنحو 26% من طلبة المدارس العامة غائبين بشكل مزمن، حيثُ يتم تعريف الغياب المزمن عادةً على أنه فقدان ما لا يقل عن 10% من العام الدراسي، أو حوالي 18 يومًا، لأي سبب من الأسباب.
وفي بريطانيا تشير التقارير إلى اتجاه متزايد بين الأهالي للسماح لأطفالهم بالتغيب خلال الفصل الدراسي في فترة ما بعد جائحة "كوفيد"، مما يدل على أن هذه الظاهرة أصبحت مقبولة اجتماعياً.
وتدل الإحصاءات الصادرة عن جهات حكومية على أن نسبة كبيرة تربو عن الخُمس، أي ما يعادل 20 في المئة من الطلاب في إنجلترا، كانوا يغيبون بشكل مستمر، ولم يحضروا على الأقل 10 في المئة من الحصص الدراسية خلال العام الأكاديمي 2022/2023، وهو معدل يتجاوز بشكل كبير النسبة المسجلة قبل الجائحة والتي بلغت 11 في المئة في العام الأكاديمي 2018/2019.
وفي اليابان ازداد عدد الأطفال الذين يرفضون الذهاب إلى المدرسة بمعدل مثير للقلق ، في ظاهرة معروفة باسم فوتوكو (futoko) ، حيث زاد عدد الأطفال الذين يتغيبون عن المدرسة لأكثر من 30 يوماً لأسباب غير مرتبطة بالصحة أو الوضع المالي ، ووفقاً للدراسة الاستقصائية الأخيرة التي أجرتها وزارة التعليم اليابانية (MEXT) في عام 2022، يندرج أكثر من 244 ألف طالب من المدارس الابتدائية والمتوسطة في اليابان في هذه الفئة ويواجهون صعوبات في الذهاب إلى المدرسة ، إذ ارتفعت معدلات التغيّب عن المدرسة في جميع أنحاء البلاد في السنوات التسع الماضية بمقدار 3.6 أضعاف بين طلاب المدارس الابتدائية و1.7 ضعف بين طلاب المدارس الإعدادية مقارنة بالعقد المنصرم.
وإذا ما أردنا الحديث عن جهود تلك الدول في معالجة هذه الظاهرة ( غياب الطلاب عن المدارس ) لعلنا نستسقي منها بعض الفوائد في طريقة تعاملهم مع هذه المشكلة ، فنجد أنّ في الولايات المتحدة الإمريكية تتنوع البرامج التي تسعى للحد من ظاهرة الغياب ما بين برامج معتمدة على المدرسة وبرامج قائمة على المجتمع وبرامج تدريب الوالدين والعلاج الأسري وبرامج قائمة على المحاكم باعتبارها مؤسسة اجتماعية حقوقية تعمل على تصحيح المسار قبل الوقوع في الخطأ .
وبالتالي تحاول أكثر من جهة التصدي لهذه الظاهرة ، وبمشاركة جميع من له علاقة بالمشكلة في تعاون مجتمعي ومشاركة أسرية وتطبيق نهج شامل من حوافز وعقوبات وبسياق مجتمعي عام يدعم كل هذه التوجهات .
وفي المملكة المتحدة تحاول الحكومة توضيح كل ما يتعلق بالغياب وطريقة التعامل فيه بين المدرسة والطلاب ، وكأنه عقد مبرم بين الطرفين من خلال إصدار دليل كامل ومتكامل لأولياء أمور الطلاب ، يوضح لهم الإجراءات اللازم اتبعاها عند غياب الطلاب ، وتصنيف الأسباب المختلفة للغياب وإعلام الطلاب بها ، وذلك ليتمكنوا من معرفة أي الأسباب تعتبر عذر مقبول وأيهما يعتبر عذر غير مقبول ، مع اتخاذ إجراءات رادعة للطلاب الذين تتجاوز نسب غيابهم الحد المسموح به ، تصل لدرجة الحرمان من دخول الاختبار ، وتوضيح الإجراءات التي على الطلاب الخضوع لها عند تجاوزهم نسبة الغياب المسموح بها .
ولأن اليابان دائما ما تفكِّر خارج الصندوق في معالجة مشكلاتها ، فلقد أقرّت الحكومة اليابانية قانوناً جديداً حول التعليم لمعالجة تفاقم التسرب، ودخل حيز التنفيذ في عام 2016. وينصّ القانون على مسؤولية الهيئات الحكومية الوطنية والمحلية عن تأمين الفرص التعليمية خارج المدرسة لمعالجة مشكلة التغيب، حيث بوسع مديري المدارس بموجب هذا القانون احتساب مشاركة الطلاب في منشآت خاصة تستوفي معايير محددة حضوراً مدرسياً. مثل "المدارس المجانية" التي يديرها أفراد ومؤسسات خاصة تعمل بالشراكة مع المدارس التقليدية .
بالإضافة إلى إنشاء نادي سينما الأطفال في أويدا، وهو مشروع تعاوني أطلقته 3 مؤسسات غير ربحية في عام 2020 يستخدم إمكانات دار سينما عمرها 100 عام لتقديم عروض مجانية للطلاب من جميع الأعمار، وتعتبر من يحضر للمشاهدة أنه حضر إلى المدرسة ولم يتغيب عنها .
كانت هذه إطلاله سريعة وموجزة عن انتشار هذه الظاهرة في دول العالم وبيان طريقة معالجتها في أكثر من نظام تعليمي ، ونحن على يقين بأن العلاج في دولة ما ، لا يعني بالضرورة نجاحه في دولة أخرى ، ولكننا نجزم بأن الإصلاح التعليمي وحده لا يكفي لنهضة المجتمعات والتغلّب على مشاكله ، فلا بدّ من تعاون مجتمعي من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع ولأفراد حتى يمكن أن ينجح التعليم .

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