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مواقع أثرية متهالكة أو تحت النفايات

9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل عامين من الآن وفي مثل هذه الأيام من بدايات سبتمبر 2022، وجه الدكتور إبراهيم الصقهان مدير فرع هيئة التراث في المنطقة الشرقية، الذي كان قد عين حديثًا آنذاك لإجراء حزمة نشاطات في مواقع الآثار المتناثرة على امتداد المنطقة، بغية المحافظة على الإرث وتنوع التراث والآثار.
وتمتلك المنطقة الشرقية كغيرها من مناطق المملكة إرثا ضخمًا تاريخيًا وحضاريًا، ومع أن هيئة التراث تعمل جاهدة للتعامل مع المواقع الأثرية بحرفية ومهنية عالية مع كل ما لدى المملكة من فرص واعدة لاستثمارها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياحيًا وحتى ثقافيًا، إلا أن ((الوطن)) رصدت مواقع وأماكن تراثية ما تزال مهملة حتى بات معظمها مكبًا للنفايات، فيما تهاوى بعضها الآخر وسقط)).
قيم أثرية مجهولة
ناشد مختصون في التراث وباحثون في التاريخ بسرعة معالجة المواقع الأثرية من الأيدي العابثة من جانب، ومن قسوة الزمن وتغيراته في جانب آخر. والباحث التاريخي عبد الرسول الغريافي ((بعض المناطق التراثية، بل والأثرية، قد لا يعيرها البعض أدنى اهتمام، وربما يبدي كثيرون اشمئزازًا حولها بسبب الإهمال الذي حولها إلى مكبات للنفايات، وبسبب الإهمال المستمر في العناية بها، ما يهددها بالتدهور والإندثار خصوصًا أن العابثون والأطفال وحتى الشباب قد يلهون بها جهلًا بقيمتها الأثرية أو التراثية عند مرورهم بها لعدم معرفتهم بهويتها، وعدم إلمامهم أن تلك المعالم كانت فيما مضى من الأيام أعيانًا بارزة وشامخة بين الناس)).
أبراج متهاوية
أكمل الغريافي ((شخصيًا أستطيع أن أؤكد أن كثيرًا من تلك المعالم لا تحتاج إلى عناية كبيرة أو مكلفة، ولا بد من تدارك وضعها قبل فوات الأوان، وقبل أن يسوء حالها أكثر وتصبح في طيّ النسيان وينهي دورها كمعالم تراثية وتاريخية تعد بمثابة شواهد على أزمنة فاتت)).
وأضاف ((على سبيل المثال -لا الحصر- هناك برج أبو الليف (وهو برج بحري عسكري يقع في الخليج العربي جنوب خور ملك ضمن القوس البحري الممتد من الدمام حتى رأس تنورة)، هذا البرج بدأ حاله يتدهور يوما بعد يوم، وكلما مضى الوقت تناثرت حجارته التي هي على شكل مكعبات منحوتة نحتاً من حجارة الفروش البحرية في الأزمنة الغابرة، ولو كلفنا وبكل بساطة 3 عمال فقط من البنائين بالقيام بجمع تلك الحجارة الثمينة المتناثرة حول البرج، واستخدمنا في إعادة رصفها مادة إسمنتية حديثة مقاومة للمياه وأعدنا تلك الحجارة إلى أماكنها لارتفعت بقايا البرج عما هي عليه الآن ارتفاعًا يجعلها مميزة ولافتة يتعرف الناس من خلال ارتفاعها على البرج، وربما أثار ذلك أسئلتهم واستفساراتهم عنه وعن تاريخه التليد)).
وواصل ((بمثل هذه المجهودات البسيطة يمكن أن يستعيد البرج سيرته الأولى، ويتم جلاء هويته المجهولة، ويتعرف عليه الناس، ويبحثوا عن أصله في المراجع والمدونات التاريخية، وربما علقت على صدره لوحة تعريفية صغيرة تقدم معلومات مختصرة عنه)).
أخوار متسخة
استشهد الغريافي بمثال آخر في ((خور تويريت الشمالي الشهير)) بقرية الأوجام، والذي يطلق عليه البعض ((بحيرة)) وهو خور (بحسب تعريف أهالي الخليج عامة وأهالي القطيف خاصة) والخور هو نفسه الهور، وقال ((ذكرت أنه الشمالي لأن هناك خور آخر وهو خور تويريت الجنوبي. هذا الخور يغطي مساحة كبيرة جدًا مقارنة بأي مسطح مائي آخر في أنحاء المنطقة الشرقية عامة، حيث يربو عرضه عن 1 كلم، وأما طوله فأكثر من 2 كلم وقد نشأ لأن عيون قرى القطيف الغربية تصب روافدها في الغرب على عكس القرى الشرقية التي تصب في البحر شرقًا، ما جعل فائض مياه قرى القطيف الغربية تستقر فلي المنخفضات)).
وأكمل ((يحتاج هذا الخور عناية بسيطة يتولاها متطوعون لتنظيفه وتنظيف ضفافه ليصبح بعدها معلما سياحيًا جاذبًا، خصوصًا إذا ما رصفت جوانبه (بالإنترلوك) وثبتت بعض الكراسي الإسمنتية وبعض المظلات وغيرها حوله)).
وبين أن هناك معالم أخرى تحتاج عناية بسيطة كآثار بعض عيون السيح القديمة، وبعض الحمامات والقلاع القديمة في القطيف والأحساء، ومنها قلعة حمام تاروت وقلعة الفيحاني بدارين، وما تبقى من بيوت قلعة القطيف السكنية وبعض القصور المتناثرة هناك.
مبانٍ أصيلة
في ذات السياق، قال إسماعيل هجلس الباحث في العمارة التقليدية والتاريخية ((كثير من القرى التراثية في عموم المملكة ما تزال تحافظ على نسيجها العمراني الأصيل، لكننا نخشى تهالكها وسقوطها وصعوبة إعادة إحيائها بعد ذلك، وبعضها ليست بحاجة للتنظيف وإعادة الترميم بقدر ما هي بحاجة إلى مشروع استثماري كبير لإعادة تأهيلها وتمكينها لتكون قائمة وآمنة للارتياد)).
وأضاف ((بادرنا نحن المهتمون بالتراث وبجهود شخصية لإصلاح ما يمكن إصلاحه ووصلنا في مرحلة من المراحل إلى معالجة أحد الأسقف، لكن الأمر مكلف جدًا ويحتاج إلى الوقت وإلى العمالة الفنية المتخصصة ومواد البناء الأصيلة)).
معالم وآبار
سبق لـ((لوطن)) أن وثقت وجود 100 بئر في منطقة جازان لم يصمد منها سوى بئرين، أحدهما تحول إلى مكب نفايات والآخر لمجلس تجمع أهالي البلدة، علمًا أن جازان تمتلك إرثا هائلًا من المعالم التاريخية القديمة.
وأبان مختصون أن المجتمع السعودي يجهل كثيرًا من معالمه التاريخية ومنها هذه الآبار لغياب التوثيق، وتقادم عمرها الافتراضي ما أدى للجهل بها ومن ثم تجاهلها.
وكانت هيئة التراث قد أعلنت عن إطلاق منصة ((بناء)) الإلكترونية ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية في موقع وزارة الثقافة للمساندة في مشاريع ترميم التراث العمراني وذلك ضمن مسار يرصد بيانات المتخصصين والحرفيين والمهنيين من الممارسين في البناء التقليدي ويرتبط بالسجلات الثقافية ذات العلاقة بهدف تطوير الخبرات الفنية في مجال ترميم مباني التراث العمراني وتعزيز مفهوم الجودة في أعمال الترميم.
وحسب ما نشرته الهيئة فإن عدد المواقع الاثرية المسجلة في السجل الوطني للآثار في عموم المملكة بلغ 8847 موقعًا أثريًا.

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