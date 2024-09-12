أفضل عازفي الطبول على مر التاريخ

أفضل عازفي الطبول على مر التاريخ
التاريخ
9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN
- Al Watan)
1. John Bonham – Led Zeppelin
2. Neil Peart – Rush
3. Buddy Rich
4. Keith Moon – The Who
5. Stewart Copeland – The Police
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