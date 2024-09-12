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قطاع غير ربحي عابر للحدود

9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تأتي موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي للتعاون في مجال القطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، تتويجًا لما تضمنته رؤية المملكة 2030 من أهداف ومؤشرات أداء طموحة لصالح القطاع غير الربحي، تتطلب التوسع الكمي والنوعي والجغرافى للقطاع بهدف تلبية الإحتياجات المجتمعية.
تقارير دورية
أنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مجلس الوزراء في 11-8- 1440، حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وتأسس المركز في سياق تنمية القطاع وتحقيق أثر أعظم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والإشراف المالي والإداري والفني بالتنسيق مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، وكذلك العمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص، وزيادة التنسيق والدعم من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، وللمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك إعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والتحقق من مدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية عن ذلك، وإصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير، وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته.
تنظيم وتمكين
يتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة التي يدخل نشاط تلك المنظمات في نطاق إشرافها، وكذلك الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي، وتصنيفها، والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية، والتنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية التي يدخل نشاط منظمات القطاع غير الربحي في نطاقها، لتفعيل وتطوير الإشراف الفني على أنشطة القطاع ومنظماته، وتسهيل وتسريع تأسيس منظمات القطاع المتخصصة، وتشجيع العمل غير الربحي وتفعيل دوره وتوسيعه في المجالات التنموية، ونشر ثقافة التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه، بما يحقق زيادة الفرص التطوعية وتنوعها، وزيادة عدد المتطوعين.
وفي مجال التعاون الدولي، يمثل المركز المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصه، وتصميم وتنفيذ البرامج اللازمة لذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، والإشراف على الدعم المادي المقدّم لمنظمات القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية، ويدعم الاستدامة المالية لهذه المنظمات، بالإضافة إلى حوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
عمل تشاركي
في 2024، أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقريره لسنة 2023، متضمنًا مستجدات مؤشرات أداء المركز، ومنجزاته وفقًا للمرتكزات الإستراتيجية، والشراكات التي عقدها في ظل التنمية الوطنية المنشودة للقطاع غير الربحي، والجوائز التي حصدها في إطار أعماله المؤسسية والإعلامية.
ورصد حالة مؤشرات الأداء ومدى التقدم المحرز فيها، إذ تمكن المركز من تجاوز القيمة المستهدفة لكل مؤشر، وجهود المركز في تطوير إستراتيجيته المؤسسية حتى نهاية سنة 2026، وتضمن التقرير عددًا من البيانات التي ترصد منجزات العمل التشاركي والمكتسبات المحققة من هذا التكامل وفي زيادة أعداد المتطوعين، وتنمية القطاع ككل، مستعرضًا التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الربحية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى منجزاته في النشاطات الاجتماعية ذات العلاقة بعمله.
واستعرض التقرير جهود صندوق دعم الجمعيات، وضح فيه التوجه الإستراتيجي للصندوق، وأهدافه، وارتباطه التنظيمي والإداري، والقيمة الضافية منه في تنمية القطاع غير الربحي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
قدرات مؤسسية
جاء تأسيس صندوق دعم الجمعيات في السعودية كرؤية مجتمعية ورسالة وطنية تهدف إلى الاستدامة والتنمية والتمكين، وهو صندوق ذو شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يرتبط إستراتيجيًا بإستراتيجية التنمية وإستراتيجية القطاع غير الربحي، ليكون ممكنًا وداعمًا للجمعيات من خلال تنمية مواردها واستثماراتها وتفعيل شراكاتها لتحقيق استدامتها المالية وتعظيم أثرها الاجتماعي.
وأسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صندوق دعم الجمعيات بقرار وزاري صدر مؤخرًا، وبين القرار بالتفصيل 7 أهداف رئيسة تتمثل في دعم البرامج والمشروعات التي تساعد في تطوير القدرات المؤسسية، وكذلك دعم البرامج والمشرعات التي تساعد في تطوير القدرات المالية للجمعيات، فضلا عن البرامج والمشروعات التي تساعد في تطوير القدرات الداخلية للجمعيات، ودعم الأبحاث والدراسات التي تساعد في تطوير عمل الجمعيات وبرامجها عبر التنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك دعـم المبادرات التطوعية التي تسهم في تحسين مستوى العمل التطوعي ومساعدة الجمعيات الناشئة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيـق أهدافها مع دعم الجمعيات المتخصصة في الابتكار الاجتماعي ومساعدتها في تطوير أدواتهـا لتحقيق أهدافها.

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