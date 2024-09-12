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من يعيد هوية الأخضر؟

9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN- Al Watan) بعيدا عن الانتصار الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره المنتخب الصيني، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، يظل السؤال الدائم في الوسط الرياضي السعودي، هل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قادر على قيادة الأخضر إلى وفي المونديال، وهل سينجح في استعادة اللقب القاري المفقود منذ آخر تتويج أخضر في نسخة 1996، عندما تستضيف المملكة نسخة 2027؟، أم أن مانشيني سيستمر في مكابرته ورمي اتهامته على اللاعبين؟، لاسيما وأنهم من جلبوا الانتصار الأخير بمجهودات فردية وسط أخطاء فنية متكررة من قبل المدرب الإيطالي.
والأهم من ذلك هل الإدارة الحالية للأخضر قادرة على إعادة هيبة وقوة الصقور قاريا وعالميا؟، وأهم من هذا وذاك متى يتجاوز الأخضر إنجازه العالمي الفريد من نوعه بتخطي الدور الثاني للمونديال والذي سجله في أولى النسخ التي شارك فيها في المحفل العالمي في نسخة 1994؟.
كل تلك الأسئلة تلقي بظلالها على الوسط الرياضي السعودي العاشق بجنون لكرة القدم، والهائم في الأخضر إلى حد الجنون.
هوية مفقودة

المتابع لمسيرة الأخضر مع المدرب الإيطالي مانشيني يجد أن هوية المنتخب السعودي مفقودة، وسط إصرار المدرب على اللعب بطريقة 5 /3 /2، التي لا يجيدها اللاعب السعودي المعتاد على اللعب بطريقة 4 /4 /2، أو 4 /2 /3 /1، كما أن الأداء الجماعي في الأخضر بات مفقودا، وأضحى الاعتماد على الحلول الفردية ومهارات اللاعبين هو السمة التي يظهر بها الصقور خلال المباريات السابقة.
وجاءت الشهادة على ذلك من الخارج، إذ قال المعلق التونسي عصام الشوالي خلال وصفه لمواجهة الأخضر والصين الأخيرة ((مانشيني يتعامل مع الكرة السعودية بتعال كبير، ويرى أنه أكبر منها، ربما لأنه جاهل بتاريخ الأخضر وإرثه العظيم قاريا وعالميا، الأخضر سيد آسيا، ولديه من اللاعبين ما يؤهله لذلك، إنه بطل القارة 3 مرات، ووصيفها 3 مرات، والمتواجد في كأس العالم 6 مرات، استفق يامانشيني وأعد الأخضر الممتع)).
لذا فإنه يجب التدخل الإداري من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإدارة المنتخب من أجل تغيير قناعات المدرب الإيطالي.
حلول منتظرة

رغم أن مشوار الوصول إلى كأس العالم للمرة السابعة لازال طويلا، إلا أن حظوظ الأخضر قائمة وبشكل كبير، لكن التواجد لا يعد إنجازا جديدا، بل إن الطموح هو تجاوز دور المجموعات وتكرار ما حدث في النسخة الأولى التي تواجد بها الصقور في 1994 في أمريكا، لكن ذلك يبدو صعبا إذا استمر مانشيني على قناعته وأسلوبه المعقد، إضافة إلى ذلك يحتاج المنتخب السعودي إلى جهاز إداري قوي ومتمكن من الأمور الفنية، لذا فإن الاستعانة بأسماء خبيرة كسامي الجابر، وبدر الحقباني وحاتم خيمي في الجانب الإداري أمر مهم مع منحهم الصلاحيات الكافية، كما أن الاستعانة بخبرات المدربين سعد الشهري وخالد العطوي وصالح المحمدي كلجنة فنية في المنتخب ليس معيبا على الإطلاق بل سيكون إضافة مميزة، إذا ما منحوا الصلاحيات التي تساعد على النجاح.
تحرك سريع

تأمل الجماهير السعودية، أن يتحرك الاتحاد السعودي سريعا وأن يجد الحلول، ليغير مانشيني من قناعاته، لكن البعض يخشى أن يصطدم الاتحاد السعودي بتعنت المدرب، فهل ستكون إقالته هي الحل الذي لابد منه، لكن ذلك ربما يصطدم بارتفاع الشرط الجزائي للمدرب وجهازه الفني الكبير.
ويتوجب على الاتحاد السعودي عدم الصمت أمام تخبطات المدرب الإيطالي وإعادة هيبة وهوية الأخضر

* حلول عاجلة لإعادة هيبة وهوية الأخضر
- تغيير قناعات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني
- تكون إدارة فنية مساعدة من المدربين الوطنيين
- إسناد مهمة إدارة الأخضر لخبرات إدارية متمكنه مع منحها الصلاحيات الكافية
- الجابر والحقباني وخيمي من أبرز الأسماء المؤهلة لإدارة الأخضر
- تكوين لجنة فنية من الشهري والمحمدي والعطوي

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