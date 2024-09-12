عجز الموازنة الأمريكية يقفز 500% على أساس سنوي في أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز
يرتفع عند الإغلاق ويتجاوز 41 ألف نقطة لأول مرة في سبتمبر الطاقة الدولية: صادرات النفط الروسية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021 صندوق النقد الدولي يؤيد البدء في خفض الفائدة الأمريكية
اتسع العجز المالي للحكومة الأمريكية إلى 1.9 تريليون دولار خلال الأشهر الـ11 من السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر 2024، من 1.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بعد قفزة في العجز المسجل في أغسطس بأكثر من 500% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، تسجيل عجز في موازنة الحكومة الفيدرالية قدره 380.1 مليار دولار خلال شهر أغسطس، ارتفاعًا من 243.7 مليار في يوليو، ومقارنة بفائض 89.3 مليار دولار قبل عام، ليتجاوز التوقعات بعجز قدره 285.7 مليار دولار.
يأتي ذلك مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.25% على أساس سنوي أو بمقدار 23.4 مليار دولار إلى 306.5 مليار دولار خلال الشهر، بالتزامن مع قفزة في النفقات بنحو 254% أو 492.7 مليار دولار إلى 686.6 مليار دولار في أغسطس.
فيما زاد صافي مدفوعات الفائدة من الحكومة الأمريكية بنسبة 33.85% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 من السنة المالية، لتصل إلى 843.4 مليار دولار وتساهم في زيادة أعباء الموازنة، مع ارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108669350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.