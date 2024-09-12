عجز الموازنة الأمريكية يقفز 500% على أساس سنوي في أغسطس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيرتفع عند الإغلاق ويتجاوز 41 ألف نقطة لأول مرة في سبتمبر الطاقة الدولية: صادرات النفط الروسية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021 صندوق النقد الدولي يؤيد البدء في خفض الفائدة الأمريكية

اتسع العجز المالي للحكومة الأمريكية إلى 1.9 تريليون دولار خلال الأشهر الـ11 من السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر 2024، من 1.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بعد قفزة في العجز المسجل في أغسطس بأكثر من 500% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، تسجيل عجز في موازنة الحكومة الفيدرالية قدره 380.1 مليار دولار خلال شهر أغسطس، ارتفاعًا من 243.7 مليار في يوليو، ومقارنة بفائض 89.3 مليار دولار قبل عام، ليتجاوز التوقعات بعجز قدره 285.7 مليار دولار.

يأتي ذلك مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.25% على أساس سنوي أو بمقدار 23.4 مليار دولار إلى 306.5 مليار دولار خلال الشهر، بالتزامن مع قفزة في النفقات بنحو 254% أو 492.7 مليار دولار إلى 686.6 مليار دولار في أغسطس.

فيما زاد صافي مدفوعات الفائدة من الحكومة الأمريكية بنسبة 33.85% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 من السنة المالية، لتصل إلى 843.4 مليار دولار وتساهم في زيادة أعباء الموازنة، مع ارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

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