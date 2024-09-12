ارتفاع أسعار القمح عالميًا لأعلى مستوى في شهرين عقب استهداف سفينة أوكرانية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيرتفع عند الإغلاق ويتجاوز 41 ألف نقطة لأول مرة في سبتمبر الطاقة الدولية: صادرات النفط الروسية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021 صندوق النقد الدولي يؤيد البدء في خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات الخميس، لتلامس أعلى مستوياتها خلال شهرين، بعدما قالت أوكرانيا إن روسيا هاجمت سفينة حبوب بصاروخ.

وزادت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر في بورصة شيكاغو بنسبة 2.2% إلى 5.92 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى خلال جلسة منذ يوليو.

وقال الرئيس“فولوديمير زيلينسكي” عبر“تيليجرام”، إن سفينة تحمل قمحًا إلى مصر تعرضت للضرب فور مغادرتها المياه الأوكرانية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

مع دخول الصراع في البحر الأسود عامه الثاني، هذه هي المرة الأولى منذ عام 2022 التي تتعرض فيها سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا للضرب أثناء وجودها في المياه المحايدة.

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