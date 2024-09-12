ارتفاع أسعار القمح عالميًا لأعلى مستوى في شهرين عقب استهداف سفينة أوكرانية - جريدة البورصة

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ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات الخميس، لتلامس أعلى مستوياتها خلال شهرين، بعدما قالت أوكرانيا إن روسيا هاجمت سفينة حبوب بصاروخ.
وزادت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر في بورصة شيكاغو بنسبة 2.2% إلى 5.92 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى خلال جلسة منذ يوليو.
وقال الرئيس“فولوديمير زيلينسكي” عبر“تيليجرام”، إن سفينة تحمل قمحًا إلى مصر تعرضت للضرب فور مغادرتها المياه الأوكرانية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
مع دخول الصراع في البحر الأسود عامه الثاني، هذه هي المرة الأولى منذ عام 2022 التي تتعرض فيها سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا للضرب أثناء وجودها في المياه المحايدة.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108669348
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