أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا عند التسوية للمرة الـ33 منذ بداية العام - جريدة البورصة

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عززت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، تزامنًا مع خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.5% أو 38.2 دولار عند 2580.60 دولار للأوقية، وهو المستوى القياسي الـ 33 للمعدن الأصفر منذ بداية العام الجاري.
بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3% عند 101.36 نقطة.
وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل الأمريكية، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين إلى 1.7% في أغسطس من 2.1% في يوليو، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي.
وكشفت بيانات منفصلة، عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر، في حين كان متوقعًا وصولها إلى 225 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 228 ألفًا.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108669347
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