أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا عند التسوية للمرة الـ33 منذ بداية العام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيرتفع عند الإغلاق ويتجاوز 41 ألف نقطة لأول مرة في سبتمبر الطاقة الدولية: صادرات النفط الروسية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021 صندوق النقد الدولي يؤيد البدء في خفض الفائدة الأمريكية

عززت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، تزامنًا مع خفض الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.5% أو 38.2 دولار عند 2580.60 دولار للأوقية، وهو المستوى القياسي الـ 33 للمعدن الأصفر منذ بداية العام الجاري.

بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3% عند 101.36 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل الأمريكية، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين إلى 1.7% في أغسطس من 2.1% في يوليو، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي.

وكشفت بيانات منفصلة، عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر، في حين كان متوقعًا وصولها إلى 225 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 228 ألفًا.

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