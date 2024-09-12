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ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية.. وخام برنت يناهز 72 دولارًا - جريدة البورصة

9/12/2024 11:39:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز يرتفع عند الإغلاق ويتجاوز 41 ألف نقطة لأول مرة في سبتمبر الطاقة الدولية: صادرات النفط الروسية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021 صندوق النقد الدولي يؤيد البدء في خفض الفائدة الأمريكية

عززت أسعار النفط من مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين لتأثير الإعصار“فرانسين” على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة ونشاط المصافي هناك، الأمر الذي جدد من مخاوف نقص الإمدادات.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.9% أو 1.36 دولار إلى 71.97 دولار للبرميل، بعدما لامست 72.87 دولار.

فيما زادت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.45% أو ما يعادل 1.66 دولار إلى 68.97 دولار للبرميل، بعدما لامست 69.81 دولار.

وضرب“فرانسين” ساحل لويزيانا مساء الأربعاء كإعصار من الفئة الثانية مع رياح بلغت سرعتها 100 ميل (161 كيلومترا) في الساعة، في حين لم تتعاف المنطقة الساحلية تمامًا من سلسلة الأعاصير المدمرة في عامي 2020 و2021.

يأتي هذا رغم خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2024، مشيرة إلى ضعف الطلب من الصين، حيث تتوقع حاليًا نمو الطلب العالمي بمقدار 900 ألف برميل يوميًا هذا العام، مقارنة بتقديرها السابق عند نمو قدره 970 ألف برميل يوميًا.

المصدر:

MENAFN12092024000202011048ID1108669346

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