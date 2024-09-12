ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية.. وخام برنت يناهز 72 دولارًا - جريدة البورصة

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عززت أسعار النفط من مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين لتأثير الإعصار“فرانسين” على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة ونشاط المصافي هناك، الأمر الذي جدد من مخاوف نقص الإمدادات.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.9% أو 1.36 دولار إلى 71.97 دولار للبرميل، بعدما لامست 72.87 دولار.
فيما زادت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.45% أو ما يعادل 1.66 دولار إلى 68.97 دولار للبرميل، بعدما لامست 69.81 دولار.
وضرب“فرانسين” ساحل لويزيانا مساء الأربعاء كإعصار من الفئة الثانية مع رياح بلغت سرعتها 100 ميل (161 كيلومترا) في الساعة، في حين لم تتعاف المنطقة الساحلية تمامًا من سلسلة الأعاصير المدمرة في عامي 2020 و2021.
يأتي هذا رغم خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2024، مشيرة إلى ضعف الطلب من الصين، حيث تتوقع حاليًا نمو الطلب العالمي بمقدار 900 ألف برميل يوميًا هذا العام، مقارنة بتقديرها السابق عند نمو قدره 970 ألف برميل يوميًا.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108669346
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