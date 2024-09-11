الاحتلال يهدم منزلا وثلاثة محال تجارية في بدو شمال غرب القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا وثلاثة محال تجارية، في بلدة بدو، شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، منزلا يحتوي على حديقة خاصة ومسبح يعود للمواطن وائل الصيفي، وثلاثة محال تجارية، وجدار استنادي بطول 150 متر يعود للمواطن باجس الشيخ.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.
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