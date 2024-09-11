أهمية البيانات الموثوقة لمستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤتمر كلاوديرا” إيفولف 24 في دبي

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- AETOSWire) تستضيف كلاوديرا، المنصة الرائدة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، مؤتمر "إيفولف 24" للبيانات والذكاء الاصطناعي في دبي. تهدف هذه الفعالية، التي تشهد مشاركة العديد الشركات الرائدة في القطاع والعملاء والشركاء، لاستكشاف استراتيجيات تعزيز الخبرات وزيادة الإنتاجية القائمة على البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
سيتعرف الحاضرون في "إيفولف 24"، من خلال سلسلة من جلسات النقاش والكلمات من أبرز المتحدثين وورش العمل التدريبية، على أهمية بنية البيانات الحديثة، وفوائد السحابة الهجينة، وكيف يسهم الجمع بين هذين المجالين في دفع مسيرة تطور الذكاء الاصطناعي المؤسسي. ستشمل الفعاليات التي تقام برعاية آي بي إم، وأمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وريد هات، جلسات نقاش للعملاء حول التحديات والعوائق التي تواجه اعتماد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وفوائد إدارة البيانات الهجينة، وحالة البنى التحتية للبيانات.
كما سيشهد المؤتمر إلقاء كلمات من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في كلاوديرا، بما في ذلك الرئيس التنفيذي تشارلز سانسبيري، والرئيس التنفيذي للإيرادات فرانك أودود، والرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في كلاوديرا أبهاس ريكي الذين بالإضافة إلى العديد من المتحدثين البارزين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات والتصنيع.
وفي تعليقه على إقامة مؤتمر "إيفولف 24" قال تشارلز سانسبوري الرئيس التنفيذي لشركة كلاوديرا:” يعد مؤتمر إيفولف 24 من أبرز الفعاليات المتخصصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي في العالم، حيث يوفر للمؤسسات تدريباً عملياً وتواصلاً مباشراً مع خبراء كلاوديرا. حيث تسعى كلاوديرا، من خلال إقامة مؤتمر إيفولف 24 في مواعيد ومدن متعددة، لتعريف عملائها في جميع أنحاء العالم بالإمكانيات التي توفرها منصتنا وفريقنا. مما يجعل من هذه الفعالية فرصة فريدة للتعاون والتواصل مع بعض الخبراء البارزين في إدارة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.“
تعتبر كلاوديرا شركة رائدة في مجال إدارة البيانات الضخمة، حيث تدير أكثر من 25 إكسابايت من البيانات. وتوفر كلاوديرا منصة هجينة مفتوحة تعتمد على تقنية "بحيرة البيانات" لتخزين وتحليل البيانات الضخمة.
وتتميز منصة كلاوديرا بقدرتها على تنظيم وإدارة البيانات الضخمة بفعالية وأمان، مما يتيح للشركات الاستفادة من إمكانياتها وتحليلاتها الدقيقة، والاعتماد عليها لاتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
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نبذة عن كلاوديرا
نحن، في كلاوديرا، نعتقد أن البيانات يمكنها أن تجعل ما هو مستحيل اليوم ممكناً غداً. ونسعى لتحويل البيانات في أي مكان إلى ذكاء اصطناعي مؤسسي موثوق يسهم في تقليل التكاليف والمخاطر وزيادة الإنتاجية وتسريع أداء الشركات. حيث يوفر مخزن البيانات المفتوح التابع لكلاوديرا إدارة آمنة للبيانات وتحليلات البيانات السحابية الأصلية المحمولة، مما يساعد المؤسسات على إدارة وتحليل البيانات من جميع الأنواع وعلى أي سحابة، عامة كانت أم خاصة. وتعتبر كلاوديرا الشريك المفضل للشركات الكبرى في مختلف القطاعات نظراً لقدرتها على إدارة كمية كبيرة من البيانات تضاهي كبرى الشركات في هذا المجال. حيث عملت كلاوديرا على إبراز أهمية البيانات ومستقبلها وتواصل ريادتها على مستوى العالم للوصول نظام بيئي نابض بالحياة مدعوم بالابتكار الدؤوب لمجتمع المصادر المفتوحة.
لمعرفة المزيد عن كلاوديرا يرجى زيارة الموقع: Cloudera .
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