أهمية البيانات الموثوقة لمستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤتمر كلاوديرا” إيفولف 24 في دبي

MENAFN - AETOSWire) تستضيف كلاوديرا، المنصة الرائدة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، مؤتمر "إيفولف 24" للبيانات والذكاء الاصطناعي في دبي. تهدف هذه الفعالية، التي تشهد مشاركة العديد الشركات الرائدة في القطاع والعملاء والشركاء، لاستكشاف استراتيجيات تعزيز الخبرات وزيادة الإنتاجية القائمة على البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

سيتعرف الحاضرون في "إيفولف 24"، من خلال سلسلة من جلسات النقاش والكلمات من أبرز المتحدثين وورش العمل التدريبية، على أهمية بنية البيانات الحديثة، وفوائد السحابة الهجينة، وكيف يسهم الجمع بين هذين المجالين في دفع مسيرة تطور الذكاء الاصطناعي المؤسسي. ستشمل الفعاليات التي تقام برعاية آي بي إم، وأمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وريد هات، جلسات نقاش للعملاء حول التحديات والعوائق التي تواجه اعتماد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وفوائد إدارة البيانات الهجينة، وحالة البنى التحتية للبيانات.

كما سيشهد المؤتمر إلقاء كلمات من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في كلاوديرا، بما في ذلك الرئيس التنفيذي تشارلز سانسبيري، والرئيس التنفيذي للإيرادات فرانك أودود، والرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في كلاوديرا أبهاس ريكي الذين بالإضافة إلى العديد من المتحدثين البارزين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات والتصنيع.

وفي تعليقه على إقامة مؤتمر "إيفولف 24" قال تشارلز سانسبوري الرئيس التنفيذي لشركة كلاوديرا:” يعد مؤتمر إيفولف 24 من أبرز الفعاليات المتخصصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي في العالم، حيث يوفر للمؤسسات تدريباً عملياً وتواصلاً مباشراً مع خبراء كلاوديرا. حيث تسعى كلاوديرا، من خلال إقامة مؤتمر إيفولف 24 في مواعيد ومدن متعددة، لتعريف عملائها في جميع أنحاء العالم بالإمكانيات التي توفرها منصتنا وفريقنا. مما يجعل من هذه الفعالية فرصة فريدة للتعاون والتواصل مع بعض الخبراء البارزين في إدارة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.“

تعتبر كلاوديرا شركة رائدة في مجال إدارة البيانات الضخمة، حيث تدير أكثر من 25 إكسابايت من البيانات. وتوفر كلاوديرا منصة هجينة مفتوحة تعتمد على تقنية "بحيرة البيانات" لتخزين وتحليل البيانات الضخمة.

وتتميز منصة كلاوديرا بقدرتها على تنظيم وإدارة البيانات الضخمة بفعالية وأمان، مما يتيح للشركات الاستفادة من إمكانياتها وتحليلاتها الدقيقة، والاعتماد عليها لاتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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نبذة عن كلاوديرا

نحن، في كلاوديرا، نعتقد أن البيانات يمكنها أن تجعل ما هو مستحيل اليوم ممكناً غداً. ونسعى لتحويل البيانات في أي مكان إلى ذكاء اصطناعي مؤسسي موثوق يسهم في تقليل التكاليف والمخاطر وزيادة الإنتاجية وتسريع أداء الشركات. حيث يوفر مخزن البيانات المفتوح التابع لكلاوديرا إدارة آمنة للبيانات وتحليلات البيانات السحابية الأصلية المحمولة، مما يساعد المؤسسات على إدارة وتحليل البيانات من جميع الأنواع وعلى أي سحابة، عامة كانت أم خاصة. وتعتبر كلاوديرا الشريك المفضل للشركات الكبرى في مختلف القطاعات نظراً لقدرتها على إدارة كمية كبيرة من البيانات تضاهي كبرى الشركات في هذا المجال. حيث عملت كلاوديرا على إبراز أهمية البيانات ومستقبلها وتواصل ريادتها على مستوى العالم للوصول نظام بيئي نابض بالحياة مدعوم بالابتكار الدؤوب لمجتمع المصادر المفتوحة.

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