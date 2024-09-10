Wednesday, 11 September 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((شؤون الكهرباء)) و((إدامة)) توقعان إطار عمل حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

9/10/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬،‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬بشتى‭ ‬أنواعها‭.‬

ويشمل‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬تقديم‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والمشورة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬‭ ‬حول‭ ‬تطبيقات‭ ‬دمج‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنشآت‭ ‬والمباني‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أنّ‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬والخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬رغبة‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬توجهات‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬لتؤكد‭ ‬اندماجها‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬لمصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬وضمان‭ ‬استدامتها‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬إدامة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬‭ ‬بالتوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬استدامة‭ ‬الموارد‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬لمصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ستؤدي‭ ‬الى‭ ‬إسهام‭ ‬موارد‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬المزيج‭ ‬الكلي‭ ‬للطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬5 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬لترتفع‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬20 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬6 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

MENAFN10092024000055011008ID1108659547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث