((شؤون الكهرباء)) و((إدامة)) توقعان إطار عمل حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويشمل‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬تقديم‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والمشورة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬‭ ‬حول‭ ‬تطبيقات‭ ‬دمج‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنشآت‭ ‬والمباني‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أنّ‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬والخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬رغبة‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬توجهات‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬لتؤكد‭ ‬اندماجها‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬لمصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬وضمان‭ ‬استدامتها‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬إدامة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬‭ ‬بالتوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬استدامة‭ ‬الموارد‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬لمصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ستؤدي‭ ‬الى‭ ‬إسهام‭ ‬موارد‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬المزيج‭ ‬الكلي‭ ‬للطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬5 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬لترتفع‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬20 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬6 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬