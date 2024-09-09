استشهاد 28 فلسطينيا في عدة مجازر بقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد 28 فلسطينيا في عدة مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بمناطق متفرقة من القطاع.
وأفادت السلطات الصحية في تصريحات صحفية بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثث خمسة شهداء إثر قصف
شقة سكنية في مدنية غزة إضافة الى جثث ستة شهداء آخرين وعشرات المصابين من مخيم (جباليا) شمال القطاع.
وأضافت أنه تم انتشال جثث ثلاثة شهداء في أعقاب قصف إسرائيلي لمنزل سكني بمخيم (النصيرات) وسط قطاع غزة إضافة الى ثلاثة آخرين بالقرب من (معبر رفح) جنوبي القطاع.
كما شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات أخرى منذ ساعات الفجر على مناطق متفرقة شمال وجنوب القطاع أسفرت جميعها عن استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وعشرات المصابين كان أعنفها قصف منزل سكني في حي (الصبرة) بمدنية غزة.
واستهدف سلاح المدفعية الإسرائيلية أيضا منازل سكنية شرق مدينة (خانيونس) جنوبي القطاع.
ويأتي ذلك في وقت حذرت السلطات الصحية من توقف مستشفى (كمال عدوان) وجمعية (الهلال الأحمر الفلسطيني) يومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء على أبعد تقدير عن الخدمة نظرا لنفاذ الوقود لتشغيلهما ونقص الإمدادات الطبية للمناطق الشمالية. (النهاية)
و أ ب / ر ج
MENAFN09092024000071011013ID1108654026
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