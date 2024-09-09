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استشهاد 28 فلسطينيا في عدة مجازر بقطاع غزة

9/9/2024 3:39:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد 28 فلسطينيا في عدة مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بمناطق متفرقة من القطاع.
وأفادت السلطات الصحية في تصريحات صحفية بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثث خمسة شهداء إثر قصف شقة سكنية في مدنية غزة إضافة الى جثث ستة شهداء آخرين وعشرات المصابين من مخيم (جباليا) شمال القطاع.
وأضافت أنه تم انتشال جثث ثلاثة شهداء في أعقاب قصف إسرائيلي لمنزل سكني بمخيم (النصيرات) وسط قطاع غزة إضافة الى ثلاثة آخرين بالقرب من (معبر رفح) جنوبي القطاع.
كما شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات أخرى منذ ساعات الفجر على مناطق متفرقة شمال وجنوب القطاع أسفرت جميعها عن استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وعشرات المصابين كان أعنفها قصف منزل سكني في حي (الصبرة) بمدنية غزة.
واستهدف سلاح المدفعية الإسرائيلية أيضا منازل سكنية شرق مدينة (خانيونس) جنوبي القطاع.
ويأتي ذلك في وقت حذرت السلطات الصحية من توقف مستشفى (كمال عدوان) وجمعية (الهلال الأحمر الفلسطيني) يومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء على أبعد تقدير عن الخدمة نظرا لنفاذ الوقود لتشغيلهما ونقص الإمدادات الطبية للمناطق الشمالية. (النهاية)

و أ ب / ر ج



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