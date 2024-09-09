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راية فودز تعتزم زراعة 800 فدان فراولة لزيادة الصادرات

9/9/2024 3:06:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة راية فودز ، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، زراعة 800 فدان فراولة فى موسم 2024-2025 لتعزيز حجم الصادرات من المحصول.

وقال المهندس عمر عبدالعزيز، الرئيس التنفيذى لشركة راية فودز، إن شركته تتخذ خطوات للتوسع فى المساحة المنزرعة خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن الشركة لديها أكثر من 50 سوق تصديرى لتلبية احتياجاتهم.

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وأضاف عبدالعزيز، أن الخطة تتضمن توسيع أعمال الشركة على مختلف الأصعدة، ومن بينها الأنشطة الزراعية.

وقال طاهر قدح، رئيس قسم التسويق بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية“كيوكاب”، إن الفراولة تمثل أهم الصادرات الزراعية المصرية؛ حيث تصدِّر مصر من الفراولة الطازجة أكثر من 55 ألف طن بقيمة تصل إلى 141 مليون دولار بالإضافة إلى ما يزيد عن 350 ألف طن من الفراولة المجمدة.

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