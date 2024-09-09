راية فودز تعتزم زراعة 800 فدان فراولة لزيادة الصادرات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة راية فودز ، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، زراعة 800 فدان فراولة فى موسم 2024-2025 لتعزيز حجم الصادرات من المحصول.
وقال المهندس عمر عبدالعزيز، الرئيس التنفيذى لشركة راية فودز، إن شركته تتخذ خطوات للتوسع فى المساحة المنزرعة خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن الشركة لديها أكثر من 50 سوق تصديرى لتلبية احتياجاتهم.
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وأضاف عبدالعزيز، أن الخطة تتضمن توسيع أعمال الشركة على مختلف الأصعدة، ومن بينها الأنشطة الزراعية.
وقال طاهر قدح، رئيس قسم التسويق بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية“كيوكاب”، إن الفراولة تمثل أهم الصادرات الزراعية المصرية؛ حيث تصدِّر مصر من الفراولة الطازجة أكثر من 55 ألف طن بقيمة تصل إلى 141 مليون دولار بالإضافة إلى ما يزيد عن 350 ألف طن من الفراولة المجمدة.
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