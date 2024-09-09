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شرطة النرويج: نفوق الحوت الجاسوس غير مرتبط بعمل بشري

9/9/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة النرويجية،
اليوم الاثنين، إن حوتاً أبيض عُثر عليه بحزام مربوط حول عنقه في المياه النرويجية قبل خمس سنوات وُجد نافقاً في 31 أغسطس الماضي، وكان لديه عصا عالقة في فمه وإن نفوقه ليس مرتبطاً بنشاط بشري.

وعثر أب وابنه على الحوت "هفالديمير"، والاسم مزيج من كلمة حوت باللغة النرويجية والاسم الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، طافياً في البحر قبل أسبوع في أثناء رحلة صيد بجنوب النرويج.

وأصبح الحوت موضع اهتمام وسائل الإعلام منذ اكتشافه قبالة ساحل القطب الشمالي بالنرويج في 2019 وبرقبته حزام مثبت بها كاميرا صغيرة على ما يبدو.

ولدى النرويج وروسيا حدود
بحرية مشتركة في القطب الشمالي، ما دفع البعض للمزاح بالقول إن الحوت كان جاسوساً لروسيا.

وفتحت الشرطة النرويجية تحقيقاً بعد أن تقدمت منظمتان لحقوق الحيوان بشكوى حول نفوق الحوت.

وذكرت شرطة منطقة الجنوب الغربي في بيان أن التشريح أظهر أن عصا يبلغ طولها 35 سنتيمتراً وعرضها ثلاثة سنتيمترات عالقة في فم الحوت.

وأضافت: "التحقيقات التي أجريت لم تجد ما يثبت أن نفوق هفالديمير مرتبط بنشاط بشري على نحو مباشر".

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