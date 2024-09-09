علي سعادة يكتب : مراكز المجتمع المدني .. صمت معيب

(MENAFN
- Khaberni) منظمات ومؤسسات ومراكز المجتمع المدني صمت غالبيتكم مخجل ومعيب!
40 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيب نحو 100 ألف، غالبيتهم من الأطفال والنساء، واستشهد أكثر من 170 صحفي وصحافية، وتم
تدمير بيئة غزة بالكامل، واستشهد آلاف المعلمين والمعلمات والأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، لم نسمع صوتكم ولم نقرأ كلماتكم، لم تعقدوا ولا حتى جلسة حوارية واحدة لإدانة حرب الإبادة هذه.
هذا مؤشر خطير على أن غالبية الدعم الذي تحصل عليه بعض المنظمات قادم من جهات تطبيع أو صهيونية أو جهات تهتم فقط بملفات التعليم والجندر والمثلية.
الغالبية لا تتحرك إلا إذا كان هناك تمويل، والتمويل أوروبي وأمريكي ضمن أجندة تخدم الغرب.
ومن يتحرك من مؤسسات المجتمع المدني يتحدث بلغة ومصطلحات أقرب إلى الطلاسم حتى لا يفهمها الممول سلبيا ويوقف الدعم، والغالبية طبقت قاعدة "سكن تسلم".
ملاحظة أخرى، الكتاب والصحفيين والنشطاء على منصات التواصل، إذا لم تذكر غزة وفلسطين والقتلة وتمجد البطولة وتكتب عبارات صريحة
مفهومة، لا داعي للاختباء وراء لغة غامضة سخيفة مثل مواضيع الإنشاء المدرسية لأنك تخاف على صفحتك .
مشاهير يحققون الملايين من صفحاتهم وحساباتهم على منصات التواصل يقاتلون مع غزة منذ 11 شهرا ولم يتوقفوا رغم التهديدات ومضايقتهم في رزقهم.
أنت الذي بالكاد يقرأ لك المعارف ونحن كنوع من المجاملة
والإنسانية تخاف على صفحتك البائسة والمثيرة للشفقة. هذه معركة الأمة، معركة الوعي، غيابك عنها يفقد روايتك وقصصك وأشعارك وكتاباتك قيمتها رغم كثرة المصفقين.
نعرف تماما أن بعض المتكسبين يحضرون أنفسهم لتبني ملفات في غزة مثل المرأة والطفولة بعد أن تضع الحرب أوزارها بناء على مشاريع ممولة أمريكيا وأوروبيا.
ونعرف تماما أنكم على هامش حياة أمتنا إلى الأبد.
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