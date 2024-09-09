علي سعادة يكتب : مراكز المجتمع المدني .. صمت معيب

MENAFN - Khaberni) منظمات ومؤسسات ومراكز المجتمع المدني صمت غالبيتكم مخجل ومعيب!

40 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيب نحو 100 ألف، غالبيتهم من الأطفال والنساء، واستشهد أكثر من 170 صحفي وصحافية، وتم

تدمير بيئة غزة بالكامل، واستشهد آلاف المعلمين والمعلمات والأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، لم نسمع صوتكم ولم نقرأ كلماتكم، لم تعقدوا ولا حتى جلسة حوارية واحدة لإدانة حرب الإبادة هذه.

هذا مؤشر خطير على أن غالبية الدعم الذي تحصل عليه بعض المنظمات قادم من جهات تطبيع أو صهيونية أو جهات تهتم فقط بملفات والجندر والمثلية.

الغالبية لا تتحرك إلا إذا كان هناك تمويل، والتمويل أوروبي وأمريكي ضمن أجندة تخدم الغرب.

ومن يتحرك من مؤسسات المجتمع المدني يتحدث بلغة ومصطلحات أقرب إلى الطلاسم حتى لا يفهمها الممول سلبيا ويوقف الدعم، والغالبية طبقت قاعدة "سكن تسلم".

ملاحظة أخرى، الكتاب والصحفيين والنشطاء على منصات التواصل، إذا لم تذكر غزة وفلسطين والقتلة وتمجد البطولة وتكتب عبارات صريحة

مفهومة، لا داعي للاختباء وراء لغة غامضة سخيفة مثل مواضيع الإنشاء المدرسية لأنك تخاف على صفحتك .

مشاهير يحققون الملايين من صفحاتهم وحساباتهم على منصات التواصل يقاتلون مع غزة منذ 11 شهرا ولم يتوقفوا رغم التهديدات ومضايقتهم في رزقهم.

أنت الذي بالكاد يقرأ لك المعارف ونحن كنوع من المجاملة

والإنسانية تخاف على صفحتك البائسة والمثيرة للشفقة. هذه معركة الأمة، معركة الوعي، غيابك عنها يفقد روايتك وقصصك وأشعارك وكتاباتك قيمتها رغم كثرة المصفقين.

نعرف تماما أن بعض المتكسبين يحضرون أنفسهم لتبني ملفات في غزة مثل المرأة والطفولة بعد أن تضع الحرب أوزارها بناء على مشاريع ممولة أمريكيا وأوروبيا.



ونعرف تماما أنكم على هامش حياة أمتنا إلى الأبد.