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غوشة: نواجه تحدي تحقيق التوازن بين الطاقة المتجددة واستقرار الشبكة الكهربائية

9/9/2024 5:07:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م.عبدالله غوشة أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2020-2030 تعتبر حجر الأساس لترجمة الرؤية الملكية بالاعتماد بشكل متزايد على الموارد المحلية للطاقة وتقليل الاعتماد على استيرادها.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل تحت عنوان "الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية" نظمتها لجنة الطاقة النقابية بالتعاون مع اللجنة العلمية- فرع الزرقاء وشعبة الهندسة الكهربائية في مقر فرع نقابة المهندسين بالزرقاء.

واضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي إلى حوالي 31% بحلول عام 2030، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي .

وأشار أنه على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في التنقيب عن البترول في المملكة، إلا أن النتائج حتى الآن لم تصل إلى الاكتشافات التجارية الكبيرة، رغم عمليات التنقيب التي جرت في عدة مناطق، بما في ذلك منطقة الريشة وحقل حمزة، وقد تم إعادة تشغيل بعض الآبار وتحسين الإنتاجية. ولكن، لا يزال إنتاج البترول محدودًا مقارنة بالاحتياجات الوطنية.

ولفت غوشة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين شروط الاستثمار وتقديم حوافز للشركات الدولية والمحلية للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز، وجهود تطوير السياسات واللوائح التي تسهم في جذب الاستثمار وتخفيف المخاطر المرتبطة بعمليات التنقيب.

وبين ان قطاع الكهرباء في المملكة شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إذ يعتمد النظام الكهربائي الأردني بشكل كبير على الغاز الطبيعي.

وعلى صعيد الطاقة المتجددة، قال إن الأردن شهد قفزة نوعية في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. اليوم، يمتلك الأردن العديد من المشاريع الكبرى التي تغذي الشبكة الكهربائية بالطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وبين أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه النظام الكهربائي الأردني هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة وان الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، تتميز بتذبذب إنتاجها بسبب العوامل الجوية والبيئية، هناك حاجة ملحة لتحسين تقنيات التخزين الكهربائي وتعزيز البنية التحتية للشبكة لضمان استقرار الإمدادات.

وبين أن الأردن يسعى لتطبيق حلول ذكية مثل الشبكات الذكية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لدمج أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة دون التأثير على استقرار النظام الكهربائي.

من جانبه رحب رئيس فرع نقابة المهندسين في الزرقاء الدكتور المهندس خالد البلوي بالحضور، وأكد أن محافظة الزرقاء تسعى جاهدة لخدمة المهندسين والمجتمع عبر الورشات والدورات التدريبية، مشيرًا إلى تجاوز عدد الشهادات الممنوحة في عام 2024 أكثر من 1700 شهادة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات.

كما أشار البلوي إلى أهمية موضوع ورشة الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية وتأثيره على الواقع الاقتصادي، معربًا عن أمله في الخروج بنتائج مفيدة. وختم حديثه بالتأكيد على دعم فرع نقابة المهندسين الأردنيين/ الزرقاء للزملاء المهندسين في ظل التحديات الكبيرة.

وأشار رئيس شعبة الهندسة الكهربائية الدكتور المهندس علي الخوالدة إلى أن نقابة المهندسين تلعب دورًا محوريًا في تأهيل المهندسين ورفع كفاءتهم في قطاع الطاقة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل الطاقة المتجددة وتقنيات إدارة المشاريع، بالإضافة إلى مساهمة النقابة في تطوير المهندسين ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات التقنية والبيئية، بما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأضاف الخوالدة بأن نقابة المهندسين الأردنيين تسهم في دعم أهل غزة من خلال حملات إغاثية ومشاريع إعادة الإعمار، ما يعكس دورها الإنساني والاجتماعي، بحيث تجمع النقابة بين تأهيل المهندسين لمستقبل الطاقة في الأردن وتقديم الدعم الإنساني للمجتمعات المتضررة.

من جهة أخرى رحب رئيس لجنة الطاقة النقابية المهندس محمد بركات بالمشاركين في الورشة التي تأتي ضمن سلسلة ورشات تهدف إلى استعراض الجهود الأردنية في قطاع الطاقة وتقديم توصيات لصناع القرار، وأن لجنة الطاقة تسعى لأن تكون جزءًا من بيت الخبرة النقابي، وتعمل على المشاركة في رسم سياسات الطاقة بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة، من خلال خطة طموحة تشمل محاور مثل الاستراتيجية الوطنية للطاقة، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وقد أنجزنا جزءًا كبيرًا منها بدعم من نقيب المهندسين ومجلس النقابة.

وأكد المهندس بركات أنه في ظل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الوقود، تزداد أهمية البحث عن مصادر طاقة بديلة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية. أمن الطاقة، خاصة عندما يكون المصدر محليًا، يُعد عنصرًا رئيسيًا في استقرار الدولة.

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