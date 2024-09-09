((ترافكو)) تكرم موظفة بشهادة التميز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كرّم‭ ‬عزام‭ ‬مطرجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ترافكو،‭ ‬أشواق‭ ‬عبدالله‭ ‬والتي‭ ‬التحقت‭ ‬بالشركة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬وتشغل‭ ‬منصب‭ ‬سكرتير‭ ‬تنفيذي‭ ‬أول‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ليلى‭ ‬درويش‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسليمها‭ ‬شهادة‭ ‬التميز‭ ‬والجائزة‭ ‬التقديرية‭.‬

وقد‭ ‬أسهمت‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬الحقيقي‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتكريس‭ ‬طاقاتها‭ ‬وجهودها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الغايات‭ ‬التنموية‭ ‬للوطن،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تبوء‭ ‬المرأة‭ ‬المراكز‭ ‬القيادية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وكان‭ ‬حافزا‭ ‬مهما‭ ‬لتعزيز‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الداعمة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬للتخطيط‭ ‬المدروس‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭.‬