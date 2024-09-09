((ترافكو)) تكرم موظفة بشهادة التميز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كرّم عزام مطرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، أشواق عبدالله والتي التحقت بالشركة في عام 2003 وتشغل منصب سكرتير تنفيذي أول وذلك بحضور مدير الموارد البشرية ليلى درويش حيث تم تسليمها شهادة التميز والجائزة التقديرية.
وقد أسهمت توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم في تحقيق التقدم الحقيقي للمرأة البحرينية وتكريس طاقاتها وجهودها، وتعزيز دورها في تحقيق الغايات التنموية للوطن، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة في تبوء المرأة المراكز القيادية المختلفة، وكان حافزا مهما لتعزيز السياسات والإجراءات الداعمة للمرأة البحرينية في القطاع الخاص، وشكل نقلة نوعية للتخطيط المدروس في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.
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