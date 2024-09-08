Sunday, 08 September 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيطريين: ضرورة مراقبة متبقيات المضادات الحيوية في المواشي

9/8/2024 3:14:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان– أكد نائب نقيب الأطباء البيطريين الدكتور غضنفر أبو زنيد، ضرورة متابعة متبقيات المضادات الحيوية داخل أجسام المواشي قبل الذبح نظرا للتأثيرات السلبية لدى بعضها على الإنسان.
وأضاف أبو زنيد أن ملف الأمن الغذائي واسع جدا ويتداخل في الكثير من القطاعات الإستراتيجية في المملكة.
وأشار إلى غياب المؤسسات التي تُعنى بالأمن الغذائي بمفهومه الشامل في الأردن، لافتا إلى أن إسـتراتيجية الأمن الغذائي لا تشكل بديلا من أي إستراتيجيات قطاعية قائمة مثل إستراتيجيات الزراعة، والصحة، والصناعة، والتجارة، والتموين وغيرها، بل تشكل مظلة لها وتتكامل وتتناسق وتدعم الإستراتيجيات والمؤسسات القائمة.
وأضاف في تصريح لـ"الغد" أن الأمن الغذائي ينقسم إلى شقين رئيسيين، هما المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية وسلامة الغذاء.
وتابع: "كنقابة أطباء بيطريين، ما يهمّنا هو سلامة غذاء المواطن"، معتبرا أن قضية الرقابة المستمرة على المنتجات المخزنة أو حتى المعروضة أمر بالغ الأهمية.
وشدّد على أن النقطة الأهم، هي متبقيات الأدوية والرقابة عليها، لافتا إلى أن النقابة تطمح على الدوام لتجويد القوانين وتفعيل الموجود منها وتطويره، بمعنى "الرقابة الحقيقية بشكل دوري على المضادات الحيوية الموجودة في لحوم الحيوانات سواء كانت منتجات الألبان أو اللحوم الحمراء والبيضاء أو بيض المائدة".
ولفت إلى أن هناك إشكالية حقيقية يتحدث عنها الجميع في أوساط الأطباء البيطريين، وهي قضية الرقابة على تداول الأدوية البيطرية التي تُستخدم للمزارع، إذ يجب أن تكون هناك دراسة وتطبيق وتفعيل للقوانين لتقنين وترشيد استهلاك المضادات الحيوية.
وأكد أن هذه المضادات لها متبقيات داخل جسم الحيوانات، وإذا لم تتم مراقبتها وإعطاء فترة الأمان قبل الذبح، فمن الممكن أن تؤدي إلى إشكالية صحية لدى الإنسان.
وعلى سبيل المثال، يرى أبو زنيد أن بعض المضادات الحيوية قد تؤثر على عمل الكلى، فإذا كانت موجودة بتركيزات عالية مثل "مركّبات السلفا" وهي من مجموعة المركّبات العضوية التخليقيّة المشتقة بصورة رئيسية مِن السَلفانيلاميد (مضاد للجراثيم)، في جسم الحيوان، فإن ذلك ينعكس على صحة الإنسان أيضا عند تناوله هذه اللحوم.
وقال: "نحن كأطباء بيطريين نهتم بهذا الجانب ونسعى لتجويد القوانين الموجودة ومراقبة المنشآت التي تنتهي عند حلقة التصنيع الغذائي".
وفيما يخص نوعية الغذاء، وبعيدا عن المضادات الحيوية أو المركبات الكيميائية التي تدخل جسم الإنسان، أكد أبو زنيد أهمية ضمان أن تكون نوعية اللحوم أو بيض المائدة ممتازة وغير رديئة.
وقال: "لدينا صناعة دواجن تعتبر من أميز الصناعات في المنطقة، كما أن اللحوم الأردنية مشهود لها خصوصا في دول الخليج التي هي وجهة حقيقية لاستيراد اللحوم الحمراء الحية وتحديدا الخراف البلدية".
وأكد ضرورة أن زيادة الرقابة على نوعية الخراف المستوردة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها اشتراطات معينة للاستيراد من بعض الدول، إلا أن الأصل هو الاستمرارية بهذه المنهجية وعدم السماح بإدخال لحوم تأتي من بعض المناطق التي يُعلن عنها أنها مناطق أوبئة.
وأكد أن بعض الأمراض التي تصيب الحيوانات قد لا تؤثر على صحة الإنسان، لكن من الممكن أن تؤثر على ما يسمّى "الأمراض الاقتصادية"، وزيادة الخسائر في قطعان الحيوانات التي يتم استيرادها وتكون مصابة، وبالتالي فإن الخسائر اقتصادية من ناحية انخفاض المخزون الغذائي.
وطالب أبو زنيد بأهمية بقاء منهجية الرقابة على كل ما يدخل إلى الأردن من غذاء.
وبين بأن الأردن تمكّن في الأعوام الماضية، من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، كما يسير قدما نحو تحقيق الاكتفاء من اللحوم الحمراء التي يوفر منها ما نسبته 40 % من الإنتاج المحلي.

MENAFN08092024000072011014ID1108649568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث