السوق الأمريكي يغلق الأسبوع بتراجع قوي

(MENAFN
) أغلق السوق الأمريكي يوم الجمعة الموافق 6 أيلول على انخفاض كبير، بسبب تقرير الوظائف الذي أشار إلى تباطؤ مستمر في سوق العمل، مما جعل المتداولين غير متأكدين من نهج الاحتياطي الفيدرالي تجاه تخفيضات الفائدة المستقبلية، وسجل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز500 ومؤشر داو جونز الصناعي أكبر خسائر أسبوعية لهما منذ مارس 2023، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير 2022، وأظهرت أحدث بيانات وزارة العمل أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا فقط 142,000 وظيفة في أغسطس، وهو أقل من توقعات المحللين، وتم تعديل أرقام نمو الوظائف لشهر يوليو إلى 89,000، مما زاد من عدم تحقيق التوقعات، وأشارت هذه البيانات إلى تراجع في سوق العمل، لكنها أثارت أيضًا تساؤلات حول مدى حزم الاحتياطي الفيدرالي في تقليص أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
كذلك أظهر المشاركون في السوق ردود فعل متباينة تجاه المؤشرات الاقتصادية، ووفقًا لأداة فيد ووتش من مجموعة سي إم إي، كان المتداولون يتوقعون بنسبة 73 بالمئة تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع احتمالية أقل بنسبة 27 بالمئة لتخفيض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وكانت هذه التوقعات قد تغيرت بشكل ملحوظ من زيادة قصيرة إلى 51 بالمئة لتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس بعد إصدار تقرير الوظائف، مما يعكس عدم اليقين والتقلب في شعور المستثمرين، وتشير أرقام نمو الوظائف البطيئة، جنبًا إلى جنب مع البيانات المعدلة، إلى أنه بينما قد يتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات بحذر، لا يزال هناك غموض كبير حول حجم وتوقيت تخفيضات الفائدة.
في حين كان تأثير عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة واضحًا عبر المؤشرات الرئيسية للسوق الأمريكية، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 94.99 نقطة، أو 1.73 بالمئة، ليغلق عند 5,408.42، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 436.83 نقطة، أو 2.55 بالمئة، ليغلق عند 16,690.83، كما شهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا، حيث خسر 410.34 نقطة، أو 1.01 بالمئة، ليغلق عند 40,345.41، وأكدت هذه الانخفاضات على زيادة قلق المستثمرين بشأن السياسة النقدية المستقبلية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأوسع، حيث قام المتداولون بوزن تداعيات تباطؤ نمو الوظائف مقابل احتمالية تخفيضات فائدة أقل حدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
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