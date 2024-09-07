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الاحتلال يهدم 45 مسكنا زراعيا في منطقة الطيبة غرب الخليل

9/7/2024 7:14:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، 45 مسكنا زراعيا في منطقة الطيبة شمال غرب الخليل.

وأفاد المواطن أيمن نمر حسن شلالدة، بأنهم استطاعوا الوصول إلى المنطقة بعد أسبوع من منع قوات الاحتلال الوصول اليها، حيث اكتشفوا هدم وتجريف 45 مسكنا وعروش زراعية.

وأوضح أن جرافات الاحتلال هدمت غرفة سكنية زراعية يملكها، مكونة من طبقتين، الأولى عبارة عن خزان مياه مع مستودع،
والثانية غرفة ومرافقها على مساحة 65 مترا مربعا، مبنية من الحجر.

وأشار إلى أن هذه المساكن مرخصة من بلدة ترقوميا، وتصلها خدمات المياه والكهرباء، موضحا أن الاحتلال يمنع باستمرار المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بالإضافة الى اعتداءات المستعمرين التي زادت وتيرتها منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وعرف من اصحاب المساكن التي تم هدمها: زياد جعفر الجعافره، وعدنان عزات الشلالفة،
ونمر حسن الحيح،
وحسن احمد الجعافرة،
وابو الفهد طنينة،
وعمر عبد الرحمن اغريب،
وعبد الجواد اغريب، وعادل سلمان اغريب،
ومحمود محمد إبراهيم،
وبسام عبد الرحمن اغريب،
وأحمد عبد الرحمن اغريب،
ومجدي محمد حسين اغريب،
وزياد أحمد الذباينة،
وجلال عبد العزيز اغريب، وعقل الجعافرة.

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